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Тренер Вольфсбурга Гласнер: Это будет тяжелая задача, но мы находимся в хорошей форме

Лига Европы
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Наставник рассказал о своих ожиданиях от матча с Шахтером

Тренер Вольфсбурга Гласнер: Это будет тяжелая задача, но мы находимся в хорошей форме
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Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер оценил шансы своей команды в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером".

"Наша цель - пройти в следующий раунд. Конечно неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства и занимаемся спортивной составляющей поединка. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение.

"Шахтер" - очень хорошая команда, которая обладает невероятным качеством в атаке. У них есть игроки, которые годами играют на высшем международном уровне, а также очень хорошо играют один в один. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что "Шахтер" будет играть компактно.

У них большой опыт, что они доказали в выездном матче с "Бенфикой", когда "Шахтер "смог переломить ход неудачно складывающегося матча.

Это будет действительно сложная задача. Впрочем, сейчас мы находимся в хорошей форме и показываем отличную игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. Мы хотим сделать хороший задел дома перед поездкой в Украину", - цитирует Гласнера официальный сайт "Вольфсбурга".

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Оливер Гласнер
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