Езерский назвал слабые места Шахтера и чего стоит опасаться от Вольфсбурга

Донецкий "Шахтер" сегодня проведет первый поединок 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (начало в 22:00).

Бывший игрок "горняков", а еще "Динамо", "Карпат", "Днепра" и "Зари", а также национальной сборной Украины (1998-2008) Владимир Езерский рассказал о выездной игре "Шахтера".

- Беспокоит тот факт, что в этом сезоне и в УПЛ, и в Лиге чемпионов с Лигой Европы Шахтер много пропускает. Пока этот недостаток компенсировало умение и желание "горняков" работать все 90 минут, а также, и это главное, - успешная игра атакующей группы.

- На чем именно стоит сделать акцент "Шахтеру" в противостоянии с "Вольфсбургом"?

- Эта немецкая команда исповедует агрессивный стиль и отлично готова физически. Чтобы противодействовать ей, нужен четкий план на игру и максимальная готовность. К тому же, у соперника есть высокие нападающие - под два метра, что также нужно обязательно учесть.

- В матче с колосом "горняки" пропустили 3 мяча. После этого возникли некоторые претензии к игре Пятова.

- Ему просто в психологическом плане, поскольку много лет Пятов - основной страж ворот "Шахтера", и равноценной замены ему нет. Думаю, что Андрей должным образом настроиться на матч с "Вольфсбургом" и играет на высоком уровне, ведь он по-прежнему номер один - и в "Шахтере", и в Украине.

- Насколько для "Шахтера" критическая потеря Степаненко, который надолго выбыл из-за травмы?

- Это ключевая фигура - для горняков, и для сборной Украины. Считаю, что замены ему нет. Есть, конечно, определенный подбор футболистов, и Луиш Каштру будет смотреть, кто из них лучше готов. Того и поставят вместо Степаненко. Но никто не сможет сделать объем черновой работы, который обычно выполняет Тарас.

- Может, Алан Патрик, который вернулся из лазарета, заменит Степаненко?

- Бразилец - интересный игрок. У Патрика есть хорошие качества, которые, правда, больше эффективны, когда "Шахтер" контролирует мяч, диктует условия. Но вот работать в отборе, как Тарас, Алан Патрик, к сожалению, не сможет. В целом, безусловно, возвращение Патрика полезное для горняков, ведь футболист он опытный и атаке точно придаст мощности.

- Помня неудачное противостояние с "Айнтрахтом", что "Шахтеру" нужно изменить в игре с немецкой командой?

- Горнякам необходимо помнить, что немцы всегда терпеливо ждут ошибки соперника ... И сделать поправку в таком компоненте, как переход из атаки в оборону - это слабое место в игре "Шахтера", которое станет еще более уязвимым в связи с травмой Степаненко .

- Ваш рецепт успеха в выездном матче с Вольфсбургом?

- Нужно навязать этой команде свою игру, установить контроль над мячом, заставить хозяев поля обороняться, ну и, конечно, быть готовым к контратак "Вольфсбурга".

- На какой результат ожидаете от поединка в Германии?

- Игра с "Вольфсбургом" пройдет без зрителей. Это снизит давление на горняков. Кроме того, я уверен, что тренерский штаб "Шахтера", учитывая опыт предыдущих матчей, настроит подопечных прежде всего на то, чтобы в гостях не пропустить. Это очень важно. Ну а дома будем решать уже другие задачи.