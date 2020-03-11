Вольфсбург - Шахтер. Анонс и прогноз на матч ЛЕ

Главная задача для тренеров "Вольфсбурга" и "Шахтера" накануне очной встречи – помочь сохранить игрокам хладнокровие и, соответственно, сосредоточиться на подготовке к матчу. По всему миру бушует коронавирус, распространяется нервозность, где-то даже паника, отменяют многие спортивные соревнования, другие проводят без зрителей, не обошла эта участь и поединок на "Фольксваген-Арене".

Тем не менее, об отмене всех еврокубковых противостояний, к счастью, пока речь не идет, поэтому ждем, что эти команды все же порадуют нас качественным футболом. Впрочем, теперь еще сложнее прогнозировать игры, возможно, как более опытная команда, "горняки" быстрее освоятся, привыкнут к новым условиям. Ну и явный плюс для гостей - пустые трибуны стадиона соперника. Последний раз для "Шахтера" подобное случилось в Лионе в 2018-м году. Тогда дончане привезли из Франции вполне приемлемую ничью 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия)

Главный судья: Дамир Скомина (Словения)

Вольфсбург, Германия 22:00 Шахтер, Украина

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В каком состоянии подходят команды к первому матчу 1/8 финала ЛЕ? "Шахтер" в УПЛ устроил настоящую перестрелку с "Колосом" 4:3. Результативность "горняков" радует, хотя никто и не сомневался, что дончане умеют атаковать и могут много забивать, при этом - что делать с игрой в обороне? Решит ли этот вопрос Луиш Каштру в пожарном режиме?

Подопечные Оливера Гласнера в Бундеслиге на минувших выходных расписали нулевую ничью с "Лейпцигом" (0:0). "Вольфсбург" сосредоточился в основном на обороне, однако на контратаках создал больше голевых моментов. Хорошие удары получались у "волков" из любой удобной позиции, только чудом нули остались на табло в том матче. Впервые в 2020-м году "волки" не забили, но беспроигрышная серия немецкой команды во всех турнирах достигла восьми матчей.

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Контрвыпадов хозяев особо стоит опасаться команде Каштру и всегда быть к ним готовыми. Отметим, что на один день больше отдыхал именно "Вольфсбург", их матч состоялся в субботу, "Шахтер" с "Колосом" играл в воскресенье.

В этой еврокампании "волки" имеют пять побед, две ничьи и одно поражение. "Гент" в ноябре прошлого года на "Фольксваген-Арене" смог обыграть "Вольфсбург" - 3:1. Как итог - "Гент" занял в группе первое место, команда Гласнера стала второй.

"Вольфсбург" выиграл восемь из девяти последних домашних еврокубковых матчей. В Лиге Европы "волки" победили в восьми из последних 13 матчей на своем поле, при одной ничье и четырех поражениях.

Статистика "Шахтера" в этом еврокубковом сезоне следующая – две победы (над "Аталантой" и "Спортингом"), 4 ничьи и два поражения. Вообще у "Шахтера" положительный баланс гостевых встреч в плей-офф Лиги Европы: 4 победы, две ничьи и 3 неудачи. Общая выездная статистика дончан в турнире с учетом квалификации также положительная – 11 побед, две ничьи, 4 поражения.

"Вольфсбург" и "Шахтер" ранее еще не встречались, но история взаимоотношений украинского и немецкого футбола очень богата. Ровно год назад "горняки" в Лиге Европы на стадии 1/16 финала встречались с "Айнтрахтом", полным провалом закончилась игра во Франкфурте для украинской команды – 1:4. Неделей ранее в Харькове было 2:2.

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Всего "Шахтер" 22 раза играл с немецкими клубами - 7 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Дончане выиграли четыре из 11 матчей в Германии при шести поражениях. Отметим, что в Германии "Шахтер" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках - 0:7 от "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15.

Напомним, что и "Вольфсбург" уже имеет опыт противостояний с командами из Украины. В прошлом году подопечные Оливера Гласнера дважды обыграли "Александрию" - 3:1 дома и 1:0 в гостях. Так что "Шахтер" должен сделать все возможное, чтобы отомстить за александрийцев.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Наверное, одна из главных проблем тренерского штаба "Шахтера" - травмированные игроки. Хорошая новость, что успели полностью восстановиться Марлос и Алан Патрик, похоже, все хорошо с Коваленко, ожидаем его увидеть на поле вместо Степаненко. Вести про Тараса вообще шокировали, ключевого опорника дончан и сборной Украины ожидает операция и пока планировать его будущее на футбольном поле очень сложно. Также не готов еще помочь своей команде Манор Соломон. У хозяев под вопросом участие в поединке Вильяма, Гилавоги и Камачо.

Тут же отметим, что Коноплянка, выступая за "Шальке", имеет опыт игры против "Вольфсбурга". В 2017-м Евгений вышел на поле в результате замены, результативными действиями не отличался, а матч завершился вничью 1:1. У "волков" Мехмеди ранее играл против "Шахтера", будучи игроком "Динамо". В сезоне 2012/13 "горняки" дважды обыграли киевлян.

“Вольфсбург”: Кастельс – Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио – Мехмеди, Герхардт, Арнольд, Брекало – Шлагер, Вегорст.

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик - Тайсон, Марлос - Мораес.

ПРОГНОЗ

"Шахтер" будет вынужден много атаковать, потому что не привык играть от обороны и вообще, стратегия команды за последние годы утвердилась как "лучшая оборона – это атака". А "Вольфсбург", имея репутацию домашней команды, также будет стараться больше времени проводить у ворот соперника. Можно предположить, что на встречных курсах пройдет игра. И важно отметить, что оборона у "волков" более надежная, чем у "горняков" - в Бундеслиге у них 26 пропущенных в 25 матчах (лучший показатель наравне с "Баварией"). В Лиге Европы 2019/20 у команды Гласнера восемь пропущенных в восьми матчах. Для сравнения у "горняков" 17 пропущенных мячей в восьми поединках ЛЧ и ЛЕ этого сезона.

Если "Шахтер" сведет эту игру к результативной ничьей, это станет настоящим подарком. Но такой исход маловероятен, скорее всего, гости проиграют, но оставят хорошие шансы, чтобы отыграться в домашнем решающем противостоянии. Прогноз: победа "Вольфсбурга" 2:1.