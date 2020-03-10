Вольфсбург - Шахтер. Где смотреть видео онлайн матча ЛЕ

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что "волки" устроят очень горячий прием гостям из Украины. Конечно, хорошо, что первый матч "Шахтер" проведет в гостях, но этим минимальным преимуществом еще надо уметь воспользоваться. Закрываться в обороне подопечные Каштру не будут, да и не умеют этого делать, поэтому, скорее всего, на встречных курсах будет проходить игра.

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"Вольфсбург" считается чисто домашней командой, но и "Шахтер", который из-за военной агрессии России на востоке Украины, не может проводить свои матчи дома, привыкнув добиваться успеха на полях соперников. Можно предположить, что "горняки" нивелируют преимущество родных стен для "волков", тем более, что без зрителей пройдет матч.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия)

Главный судья: Дамир Скомина (Словения)

Вольфсбург, Германия - Шахтер, Украина

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Также поединок в прямом эфире покажут: