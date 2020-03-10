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Вольфсбург - Шахтер. Где смотреть видео онлайн матча ЛЕ
Где 12.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Фольксваген-Арене
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что "волки" устроят очень горячий прием гостям из Украины. Конечно, хорошо, что первый матч "Шахтер" проведет в гостях, но этим минимальным преимуществом еще надо уметь воспользоваться. Закрываться в обороне подопечные Каштру не будут, да и не умеют этого делать, поэтому, скорее всего, на встречных курсах будет проходить игра.
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"Вольфсбург" считается чисто домашней командой, но и "Шахтер", который из-за военной агрессии России на востоке Украины, не может проводить свои матчи дома, привыкнув добиваться успеха на полях соперников. Можно предположить, что "горняки" нивелируют преимущество родных стен для "волков", тем более, что без зрителей пройдет матч.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия)
Главный судья: Дамир Скомина (Словения)
Вольфсбург, Германия - Шахтер, Украина
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
- UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Германия - TeleClub Sport Live, DAZN
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
- Франция - RMC Sport en direct
- Италия - Sky Calcio 6, SKY Go Italia
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Польша - IPLA
- Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
- Дания - Viaplay Denmark, TV3+ HD
- Кипр - Cytavision on the Go, Cytavision Sports 5
- Египет - beIN SPORTS CONNECT
- Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur
- Канада - DAZN
- США - TUDNxtra, B/R Live
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