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Сразу шесть игроков МЮ попали в команду недели Лиги Европы

Лига Европы
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Однако здесь без представителей "Шахтера"

Сразу шесть игроков МЮ попали в команду недели Лиги Европы
UA-Футбол
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Были подведены итоги недели Лиги Европы и названа команда лучших игроков первых матчей 1/8 финала.

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Отметим, что в сборную попало целых шесть представителей "МЮ", который камня на камне не оставил от "ЛАСКа". Также было взято четыре игрока из "Базеля" и один полузащитник "Байера".

Сразу шесть игроков МЮ попали в команду недели Лиги Европы - изображение 1

Несмотря на победу на выезде, ни один игрок "Шахтера" в команду не попал.

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В статье: Фред Одион Игало Люк Шоу Эрик Байи Дэниел Джеймс Самуэль Кампо
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