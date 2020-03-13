Лига Европы
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Сразу шесть игроков МЮ попали в команду недели Лиги Европы
Однако здесь без представителей "Шахтера"
Были подведены итоги недели Лиги Европы и названа команда лучших игроков первых матчей 1/8 финала.
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Отметим, что в сборную попало целых шесть представителей "МЮ", который камня на камне не оставил от "ЛАСКа". Также было взято четыре игрока из "Базеля" и один полузащитник "Байера".
Несмотря на победу на выезде, ни один игрок "Шахтера" в команду не попал.
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