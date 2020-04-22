История одного предательства. Как "живой" матч в Германии научил не осуждать болельщиков

От редакции. UA-Футбол запускает новый цикл материалов – о знаковых, памятных, определяющих матчах, которые так или иначе повлияли на развитие личности членов редакции, на их процесс восприятия футбола. Не удивляйтесь, если такие материалы будут построены на эмоциях...

Тогда еще до конца не было осознания того, что опыт – очень важная составляющая профессии. Что без него вряд ли удастся быть успешным в том или ином ремесле. Закарпатье называют футбольным краем, но все славные достижения области в игре номер один остались в прошлом. Только в летописных архивах фигурируют первый в истории матч национальной сборной Украины, состоявшийся в Ужгороде, первый в истории официальный клубный поединок независимой Украины, состоявшийся на Иршавщине, тот знаменитый закарпатский вояж киевского "Динамо" Валерия Лобановского, датированный олимпийским 1980-м годом; только в беседах с непосредственными участниками событий, известными земляками и просто знатоками футбола удалось постичь величие поистине выдающихся футбольных персон с закарпатскими корнями (Стефана Решко, Василия Турянчика, Андрея Гаваши, Ивана Гецко и т.д.). А непосредственно удалось прикоснуться только к "Закарпатью" / "Говерле" – команде, над которой чаще насмехались, нежели отдавали ей должное. В ней в эпоху затухания было действительно мало хорошего, поэтому чувство неполноценной причастности к живому футболу иногда скребло ногтями по стеклу подсознания.

Мемориальная доска на ужгородском стадионе "Авангард" - награда первому месту, где сыграла национальная сборная Украины по футболу

Был живой футбол на территории других областей, но даже просмотр топ-матчей во Львове или Одессе не позволял аргументировано и полноправно вступать в дискуссии о том, что украинский футбол – такой-сякой, а где-то там за бугром культивируется настоящая, элитная игра. Возможность вживую, а не через экран телевизора или монитор компьютера, прикоснуться к организации и проведению футбольного матча за рубежом впервые выпала в начале 2016-го календарного года, или же посреди сезона 2015/16, когда "Шахтер" во второй раз в своей истории поднялся так высоко в Лиге Европы (дошел до полуфинала турнира), и когда проводил свою последнюю еврокампанию под руководством Мирчи Михайловича Луческу.

"Горняки" тогда прошли два раунда квалификации Лиги чемпионов (победы над "Фенербахче" и "Рапидом"), но в группе турнира с "Реалом", ПСЖ и "Мальме" едва избежали полного провала, опередив шведов в итоговой таблице только благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах. С тремя очками "Шахтер" занял третье место, пробился в 1/16-ю финала Лиги Европы и получил там сеяного соперника, победителя одной из групп гельзенкирхенский "Шальке".

"Кнаппены" тогда выиграли квартет со "Спартой", "Астерасом" и АПОЭЛом – командами, которые не поражали своими именами. Но статус представителя топ-лиги наводил страх, хотя на таких противостояниях Мирча Луческу съел собаку. У него были определенные "накатанные" схемы, элементом одной из которых был ранний выезд в город, где должен был состояться матч. Итак, если игра "Шальке" - "Шахтер" в Гельзенкирхене приходилась на четверг, то в город мы прибыли еще во вторник. Чтобы не с корабля (точнее, воздушного судна) на бал.

Выезд в Гельзенкирхен оказался очень поучительным в контексте понимания влияния футбола на благосостояние города и его жителей. "Фельтинс-Арена", домашний стадион "Шальке" – едва ли не главная достопримечательность города. Само же поселение благодаря футбольному клубу широко известно за пределами Германии, хотя без футбола было бы обычным индустриальным центром. Рабочий, бесцветный городок, четверть земель которого отведены под сельскохозяйственные угодья, было бы другим без футбола. Без многочисленных клубных магазинов, разбросанных по всей территории Гельзенкирхена, без красавца-стадиона, который благодаря мобильной крыше служит ареной не только для футбола, но и для биатлона, гандбола, бокса. Без этого духа приключений, витающего в воздухе даже тогда, когда до игры остается несколько часов или даже суток.

Собственно, нескольких дней вполне хватило для того, чтобы пропустить сквозь себя те трепетные чувства, с которыми немцы относятся ко всему, что связано с футболом. Горячее блюдо прямо в ланч-зоне для журналистов, заполненные трибуны огромной арены еще до стартового свистка, бешенное давление на гостей. Хотя и без ложки дегтя не обошлось...

Правда, ложкой дегтя этот нюанс является только для тех, кто рисует для себя идеальную картину немецкого футбола. Кто же просто сравнивает наши реалии с их – отметит определенную обыденность. Когда "Шахтер" сделал в том матче счет 3:0 в свою пользу (а было это на 77-й минуте), немало болельщиков так же живо сорвались со своих мест, как и занимали их. И как тут не провести параллели с украинскими так называемыми "кузьмичами". Говорят, что лучше всего запоминается хорошее. Но непосредственно из той игры автору этих строк в память глубоко врезалось именно "предательство" местными болельщиками своих любимцев. С тех пор к любому осуждению фанатов, к чему так любят прибегать в Украине, отношение – осторожное и настороженное. Если уж немцы не безгрешны...

Пятнадцать минут до конца матча - трибуны резко опустошаются...

"Шахтер" выиграл 3:0 (дома была ничья 0:0) и уверенно прошел в 1/8-ю финала Лиги Европы. Потом еще были победы над "Андерлехтом" и "Брагой", далее – поражение от "Севильи" в полуфинале и прощание с Мирчей Луческу. С другим тренером "горняки" так далеко в еврокубках не забирались. Хотя Луиш Каштру в текущем сезоне еще имеет возможность.

А мы имеем возможность учиться чужому, сравнивать со своим и стремиться к лучшему. Футбол можно приостановить из-за карантина, но воспоминания и впечатления всегда будут с нами.