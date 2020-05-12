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21 год назад великолепная Парма завоевала кубок УЕФА - в их составе играли Буффон, Каннаваро и Креспо

Лига Европы
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"Марсель" был уничтожен

21 год назад великолепная Парма завоевала кубок УЕФА - в их составе играли Буффон, Каннаваро и Креспо
UA-Футбол
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Ровно 21 год назад, 12-го мая 1999-го года, на стадионе в Москве, состоялся финал Кубка УЕФА. В том матче итальянская "Парма" покромсала на кусочки французский "Марсель".

В составе первых тогда играло много будущих, и не только, звезд. На воротах стоял Буффон, который после станет самым дорогим голкипером мира. Непроходимую защиту обеспечивали Каннаваро и Тюрам, за голы отвечали Кьеза и Креспо.

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В тот вечер "Парма" забила сразу три гола, а Буффон не пропустил ни одного. Героями игры стали форварды Креспо и Кьеза, а также Паоло Ваноли.

Отметим, что это был последний крупный триумф "Пармы". После этого итальянцы взяли лишь один трофей - кубок Италии в 2002-м

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В статье: Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро Эрнан Креспо Марсель Лилиан Тюрам Парма
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