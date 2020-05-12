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21 год назад великолепная Парма завоевала кубок УЕФА - в их составе играли Буффон, Каннаваро и Креспо
"Марсель" был уничтожен
Ровно 21 год назад, 12-го мая 1999-го года, на стадионе в Москве, состоялся финал Кубка УЕФА. В том матче итальянская "Парма" покромсала на кусочки французский "Марсель".
В составе первых тогда играло много будущих, и не только, звезд. На воротах стоял Буффон, который после станет самым дорогим голкипером мира. Непроходимую защиту обеспечивали Каннаваро и Тюрам, за голы отвечали Кьеза и Креспо.
В тот вечер "Парма" забила сразу три гола, а Буффон не пропустил ни одного. Героями игры стали форварды Креспо и Кьеза, а также Паоло Ваноли.
Crespo, Cannavaro, Verón, Thuram, Buffon...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 12, 2020
#OnThisDay in 1999, Parma won the UEFA Cup #UEL | #OTD | @1913parmacalcio pic.twitter.com/AkYmQ7qNEe
Отметим, что это был последний крупный триумф "Пармы". После этого итальянцы взяли лишь один трофей - кубок Италии в 2002-м