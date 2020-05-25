Семин: В финале Кубка УЕФА я болел за Шахтер

Экс-наставник киевского "Динамо" Юрий Семин на канале "Футбол" вспомнил противостояние с донецким "Шахтером" в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009.

"Соперничество "Динамо" и "Шахтера"? Всем тренерам "Динамо" после Валерия Васильевича Лобановского было сложно. Все ориентиры были направлены на мэтра, поэтому, любого приходящего тренера сравнивали с Валерием Васильевичем. И не всегда получалось этому ориентиру соответствовать.

Большие молодцы два президента: Игорь Суркис и Ринат Ахметов. Они создавали свои команды по крупицам, хотели сделать их сильнее с каждым годом. Украинский футбол практически держался на этих двух командах. Но, в тот период был очень сильный "Металлист", очень сильный "Днепр". 6-7 команд были очень высокого уровня. Не зря "Днепр" потом дошел до финала Кубка УЕФА.

"Металлист" в 2009-м году был сильной и боеспособной командой, которая могла занять любое место. Они могли быть и первыми, и вторыми. Конкуренцию они создавали очень большую. Было много очень хороших игроков, особенно, в последнее время. Например, аргентинские легионеры высокого уровня.

После того, как мы прошли "Металлист" в Кубке УЕФА, действительно, бояться было уже некого. Особенно, после матча, который прошел в Харькове.

В глубине души, я не хотел играть с "Шахтером". Лучше бы попалась другая команда. В первом матче с Шахтером была равная игра. Не особенно много моментов, но не пошли штрафные удары у Алиева. В первом тайме их было достаточно много. Причем с той точки, откуда Алиев на тренировке забивает 8 из 10. Не очень хорошо в атаке тогда сыграл Бангура. А Милевский, который играл под ним, провел очень сильный матч.

"Шахтер" был очень сильной командой. В первую очередь, они очень хорошо играли в пас, показывали хороший контроль мяча и острые передачи перед штрафной площадью. Молодые бразильцы – Адриано и Фернандиньо, уже в тот период были мастерами с большим будущим.

Спустя 11 лет могу сказать, что всегда проигрываешь из-за своих ошибок. То, что было в Донецке – элементарная ошибка Бадра Эль-Каддури. Наверное, это сыграло главную роль. Противостояние было равным. Но нам немного не повезло. Мы были все расстроены.

Финал того Кубка УЕФА я смотрел. Конечно, болел за "Шахтер". Во-первых, они обыграли нас, а во-вторых, я был тренером из УПЛ. Мне хотелось, чтобы "Шахтер" поддержал Лигу своей победой. Это дорогого стоит. Они молодцы, обыграли "Вердер" без шансов.

В тот период, со спортивной точки зрения, возвращение в "Локомотив" было поспешным решением. Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать.

С Луческу всегда было интересно встречаться. Это большой тренер. На протяжении многих лет он показывал потрясающие результаты. Самое главное, воспитывал игроков, которые росли дальше и достигали больших успехов.

Алиев и Милевский – нормальные ребята. У нас было хорошее взаимопонимание, но не всегда получалось", - рассказал Семин.