Срна: Я доволен жеребьевкой, но сейчас нужно думать о Вольфсбурге

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что по итогам процедуры "горнякам" достался такой путь в финал: "Интер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байер" VS "Вольфсбург"/"Шахтер" - "Айнтрахт"/"Базель".

– Дарио, ваша первая реакция на результаты жеребьевки возможных соперников в следующем раунде Лиги Европы?

– Во-первых, в наших мыслях должен быть только "Вольфсбург". Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов – "Айнтрахт" или "Базель". Скорее всего, это будет "Базель". Я доволен жеребьевкой, но нужно думать о "Вольфсбурге" – очень хорошей команде. Это наша главная цель. Только после можно думать о другом сопернике.

– "Шахтер" уже встречался с "Базелем" в Лиге чемпионов и с "Айнтрахтом" в прошлом сезоне в Лиге Европы. Какие впечатления остались от тех противостояний? Каков уровень соперников?

– Да. С "Базелем" у нас был позитивный счет, с "Айнтрахтом" – нет. Обе команды заслуживают уважения. "Базель" дважды обыграл "Хетафе"… Но, как я и сказал, наши мысли только о "Вольфсбурге". О "Базеле" мы вообще не будем думать.

– В случае если "Шахтер" пройдет "Вольфсбург", предстоит необычный финальный турнир, где все будет решаться в одном матче. Что будет выходить на первый план в этих противостояниях? Какие детали и особенности нужно учитывать, чтобы подготовить команду, настроить ее добыть в каждом матче необходимый результат?

– Самое важное – что вернулся футбол. Это главное для зрителей, болельщиков, футболистов. Один матч на каждой стадии? Здесь нет фаворита. Хорошо, что мы играем с "Вольфсбургом" в Украине. Для нас это решающий матч. Только потом будем думать о дальнейшем. Мы еще не сказали последнего слова в Лиге Европы.