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Вольсбург в спарринге расписал ничью с РБ Лейпциг
Немцы готовятся к ответному матчу с Шахтером
Немецкий "Вольфсбург" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала
В рамках этой подготовки "Вольфсбург" провел спарринг с "РБ Лейпцигом".
Встреча прошла на базе "быков" без зрителей и закончилась вничью 1:1.
"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" – 1:1 (0:0)
Голы: Штеффен (70) – Шик (72)
Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа. Начало матча - в 19:55. Первый поединок в Германии закончился победой "горняков" 2:1.
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