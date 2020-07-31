Вольсбург в спарринге расписал ничью с РБ Лейпциг

Немецкий "Вольфсбург" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером".

В рамках этой подготовки "Вольфсбург" провел спарринг с "РБ Лейпцигом".

Встреча прошла на базе "быков" без зрителей и закончилась вничью 1:1.

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" – 1:1 (0:0)

Голы: Штеффен (70) – Шик (72)

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа. Начало матча - в 19:55. Первый поединок в Германии закончился победой "горняков" 2:1.