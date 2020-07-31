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Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера
Усиление перед Вольфсбургом
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31 июля "Шахтер" провел полуторачасовую тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".
Отмечается что пропустивший несколько дней из-за повреждения Алан Патрик уже вернулся в обойму и занимался в обычном режиме наряду с остальными.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. Первый поединок в Германии закончился победой "горняков" 2:1.
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Источник:ФК Шахтер
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