Алан Патрик вернулся в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом"

31 июля "Шахтер" провел полуторачасовую тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".

Отмечается что пропустивший несколько дней из-за повреждения Алан Патрик уже вернулся в обойму и занимался в обычном режиме наряду с остальными.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. Первый поединок в Германии закончился победой "горняков" 2:1.