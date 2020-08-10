Луиш Каштру выделил 5 игроков в составе Базеля

Главный тренер донецкого " Шахтера " Луиш Каштру накануне одноматчевого противостояния в 1/4 Лиги Европы со швейцарским "Базелем" (матч состоится 11 августа, начало в 22:00) в немецком Гельзенкирхене вспомнил сильнейший матч соперника.

- С мая у "Шахтера" 8 побед, 2 ничьи и ни одного поражения. Это дает большую уверенность, не так ли?

- Мы чувствуем, что наша уверенность такая же, как и в "Базеля" - 8 побед, 1 ничья и 1 поражение, которое произошло, когда они уже квалифицировались. Эта команда обыграла "Краснодар" со счетом 5:0. Она забила 20 мячей и пропустила 4.

Поэтому, говоря о нашей уверенности, мы не можем забывать об уверенности "Базеля". Это свидетельствует о еще большей ответственности с нашей стороны. Зная соперника, мы быстро понимаем, что следует делать на поле, должны быть очень сосредоточенными, решительными. Осознаем, что соперник желает того же, что и мы, у него такие же шансы. Это уверенность в сочетании с осведомленностью.

- Чего вы ждете от матча с "Базелем"? Ваши прогнозы? Каково ваше мнение по противника?

- Очень крепкий соперник. Только тот, кто не уделил этой теме внимания, не увидит этого. Знаете, в жизни есть такая интересная вещь, как статус. В некоторых случаях этот статус оказывается фатальным, заставляет потерпеть неудачу, а в некоторых - добиться успеха. Люди часто говорят о том, кто может выйти в полуфинал или финал, и букмекерские конторы тому свидетели. Во многих клубов повышались шансы, ведь никто не ожидал от них успеха, однако им удавалось его добиться, и постоянно.

Я вижу «Базель» очень агрессивной командой с крепким полузащитой. Фрай, Джака, Кампо - они очень, очень сильные. Артур Кабрал - настойчивый, агрессивный нападающий, Пулулу слева также является прочным. Они имеют и линию обороны, идеально обслуживающию атаку, используют оставленное противником пространство.

Они являются прочными в обороне, а это значит, что когда оппонент какой-то момент потеряет мяч, они начнут быструю контратаку. Центральные защитники работают с мячом, направляют его в атаку длинными передачами, Фрай - игрок, который контролирует пространство и помогает диагональными ремнями. Поэтому это команда с прекрасным оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч.