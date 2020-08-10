ЛЕ. Интер - Байер 2:1. Монстр Лукаку и его монструозная команда

Лига Европы. 1/4 финала

Дюссельдорф. "Дюссельдорф Арена"

"Интер" - "Байер" 2:1

Голы: Барелла 15, Лукаку 21 - Хавертц 25

"Интер": Ханданович, Де Фрай, Бастони (Шкриньяр 84), Годин, Д'Амброзио (Мозес 59), Гальярдини (Эриксен 59), Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес (А. Санчес 64)

"Байер": Градецки, Л. Бендер (Беллараби 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл 68), Паласиос (Бэйли 59), Баумгартлингер (Амири 68), Хавертц, Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио 85)

Предупреждения: Д'Амброзио 32, Эриксен 84, Барелла 90+6 - Синкгравен 43, Л. Бендер 48, Тапсоба 87

Этот матч должен был стать украшением решающей стадии Лиги Европы. Команды не играли в 1/4 финала Еврокубков 9-12 лет, потому были мотивированы. "Интер" уступил одно очко и Скудетто "Ювентусу", не выиграл и Кубок Италии, "Байер" в последний момент упустил место в Лиге Чемпионов следующего сезона и проиграл финал Кубка Германии. Потому обе были злы. Тем не менее, обе умеют играть в футбол. А любовь обеих к напору, сумасшедшим скоростям и вовсе обещала бешеный матч. Такими были его первые 25 минут. Правда, затем "Интер" с режима гепарда перешел на режим удава.

Обе команды начали матч весьма агрессивно, прессинговали соперника большими силами даже в его штрафной. После первых 25-ти минут даже зрителям мог понадобиться баллон с кислородом. "Интер" рассчитывал на перехваты, забросы, "Байер" - на короткий пас через центр. И в такой игре больше преуспели первые. Лукаку собрал в штрафной шестерых защитников, попал в одного, зато на её линии никто не помешал Барелле мягко пробить внешней стороной стопы. В следующий раз защитники уже рассредоточились, с Ромелу остался один. И был продавлен. Даже сбитый бельгиец протолкнул мяч в ворота.

Вскоре он вышел один-на-один - Градецки блестяще спас. И сразу же после этого Фолланду и Хавертцу удалось разыграть по центру. Намечалась ещё более острая битва. Однако остаток тайма изнурённые команды просто проспали. Даже будильник в виде пенальти был отменён - Синкгравен на самом деле сыграл плечом. Второй тайм также начался с серии взаимных фолов. Это уже было привычной программой "Интера" по "засушиванию" игры. Принесшей ему четыре "сухие" победы подряд. И эта программа сработала идеально. Прежде всего остановив известную своей скоростью команду на крайне медленной игре.

Миланцы держали мяч, когда хотели, иногда опасно простреливали в штрафную с обоих флангов. Эриксен отличным пасом вразрез оставил Санчеса перед вратарём (Градецки спас). Мозес убрал двоих и вновь заставил Лукаса отбивать. Леверкузенцы же были полностью лишены и идей, и скорости. Да и за мяч цеплялись лишь в неопасных зонах. Они выглядели командой на порядок более слабой. Лишь однажды мяч просвистел в паре метров от Хандановича, но его никто не достал. А ВАР вновь спас Градецки от пенальти.

"Интер" одерживает вторую победу над немецкой командой из девяти последних попыток, проходит такую впервые после четырёх неудачных дуэлей. На этот раз он пропустил, но выглядел даже ещё мощнее и надёжнее, чем ранее. Перед матчем защитник "Байера" Ларс Бендер выразил уверенность в том, что его выиграет только командная игра, а не индивидуал. Даже такой как Лукаку. Что ж, пожалуй, можно заявить, что матч выиграли оба. И Ромелу, включивший режим монстра. И его очень сильная команда.