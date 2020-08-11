Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген, которые встречались в четвертьфинале Лиги Европы. Основное время победителя не выявило, поэтому кто сильнее пришлось выяснять в овертайме. Судьбу противостояния решил один гол, забитый Бруну Фернандешем с пенальти. В полуфинале МЮ встретится с победителем пары Вулверхэмптон - Севилья.

Лига Европы. Четвертьфинал

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

Гол: Фернандес 95 пен.