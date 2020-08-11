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Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча МЮ - Копенгаген, Лига Европы, 10 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген, которые встречались в четвертьфинале Лиги Европы. Основное время победителя не выявило, поэтому кто сильнее пришлось выяснять в овертайме. Судьбу противостояния решил один гол, забитый Бруну Фернандешем с пенальти. В полуфинале МЮ встретится с победителем пары Вулверхэмптон - Севилья.
Лига Европы. Четвертьфинал
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Гол: Фернандес 95 пен.
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