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Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0. Видео обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча МЮ - Копенгаген, Лига Европы, 10 августа 2020

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген, которые встречались в четвертьфинале Лиги Европы. Основное время победителя не выявило, поэтому кто сильнее пришлось выяснять в овертайме. Судьбу противостояния решил один гол, забитый Бруну Фернандешем с пенальти. В полуфинале МЮ встретится с победителем пары Вулверхэмптон - Севилья.

Лига Европы. Четвертьфинал

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

Гол: Фернандес 95 пен.

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В статье: Копенгаген Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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