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Шахтер - Базель 4:1. Когда все получается. Почти все

Лига Европы
(4 голосов)

Великолепная победа и заслуженный выход в полуфинал

Шахтер - Базель 4:1. Когда все получается. Почти все
UA-Футбол
Новина українською

Прежде чем разбирать матч украинской и швейцарской команд необходимо честно признать, что "Шахтер" был сильнее. Сам класс "горняков" выше и по игре удалось это доказать. Все пошло по сценарию Луиша Каштру, а "красно-синие" не готовы были что-то серьезное противопоставить дочанам. Четыре мяча еще не пропускали они в этой Лиге Европы, максимум было два (и то один раз от "Трабзонспора" 2:2), но в этот раз все по делу.

Ох уж эти быстрые голы! Конечно, "Шахтеру" очень помогло такое резвое начало и игра Мораеса в штрафной. Да и пас Марлоса запутал защитников, которые позволили пробить Жуниору. Впрочем, про проблемы в обороне "Базеля" давно известно, а то что швейцарская команда так мало пропускала в этой Лиги Европы выглядит как самое настоящее чудо. Такое тоже случается в футболе.

Подопечные Коллера бросились отыгрываться, в атаках у номинальных гостей можно отметить агрессию Пулулу и Артура, каждый из них в дебюте успел нанести хороший удар. Удача была на стороне дончан, и точности выстрелам не хватило. "Базель" сделал все возможное, чтобы закрепиться на половине поля украинской команды.

Чтобы сбить этот наступательный порыв соперника подопечные Каштру сделали то, что от них ожидалось с первых минут – полностью взяли под контроль мяч. 65% на 35% владел мячом "Шахтер" в первой трети игры. Большую часть подборов выигрывали "горняки", существенно доминировали в средней части поля. И не могли не атаковать "оранжево-черные". Патрик старался в организации комбинаций, на виду находился Мораес, но главное – Марлос и Тайсон вспомнили свои лучшие времена.

Второй, очень важный, возможно, решающий гол "Шахтер" забил после того, как Матвиенко выиграл верховой мяч, а Тайсон разогнал скоростную атаку. Казалось, что "Базель" отбился, но защитники не успели разобрать своих игроков. Совершенно потерялся ван дер Верфф, Марлос вернул мяч Тайсону, точнее получился великолепный пас. С рикошетом пробил Тайсон и снаряд по заманчивой траектории залетел в сетку.

Команда Каштру продолжила играть в свой футбол, а подопечные Коллера в свой, на поле это выглядело как частые атаки номинальных хозяев и контрвыпады гостей. Силы были у "красно-синих", чтобы создавать напряжение в игре и несколько атак завершились ударами – Кабрал и Видмер тревожили Пятова. Но "Шахтер" все контролировал, большую часть времени мяч находился на половине поля "Базеля", либо в штрафной швейцарской команды. А моментов у "горняков" было значительно больше и вернее были эти шансы забить третий мяч.

Тайсон, Марлос и Мораес обстреливали Николича как хотели, а Антонио вообще сотворил маленький футбольный шедевр. Издали смачно выстрелил бразилец, и только крестовина спасла "Базель". Может в середине игры и можно отметить несколько периодов, когда "красно-синие" перехватывали инициативу, как например, в начале второго тайма. При этом "Шахтер" многого не позволял сопернику, после короткой передышки "горняки" снова и снова зажимали соперника в своеобразные тиски.

Спорный момент возник на 62-й минуте, Додо боролся с оппонентом в штрафной, выбивал мяч, казалось, что нарушал правила. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо не назначил пенальти. Затем уже с игры возник шанс у подопечных Коллера, настоящий пожар у ворот Пятова, голкипер зачем-то вышел из ворот, Артур его перекидывал, чудом мяч не залетел в сетку. Еще и в следующем моменте в руку Додо попал мяч, арбитр снова не решился указать на 11 метров. Напряженный, очень горячий был период примерно с 60-й по 70-ю минуту.

Затем "Шахтер" со всем своим хладнокровием и умением (читай опытом) взял себя в руки, успокоился и провел блестящую комбинацию. А блестящей ее сделал герой встречи - Тайсон, который поиздевался над Маршаном, защитнику ничего не оставалось как фолить. Тут уже чистый пенальти. С точки пробил Алан Патрик и сделал счет 3:0. А финальную жирную точку поставил Додо после сольного прорыва Тете и его паса на левого защитника. Додо с удовольствием расстрелял Николича.

Стало понятно, что "Базель" уже не сможет отыграться, разве только номинальным гостям оставалось попытаться сохранить лицо. Получилось забить гол престижа, банальная ошибка наших центрбеков, Ван Волфсвинкел отличился уже в компенсированное время, когда дончане расслабились. Позволили себе. Неоднозначной для швейцарского клуба вышла эта еврокомпания, всего второе поражение и вылет из турнира, при достаточно громких победах. Но это их проблемы. Главное, что "Шахтер" заслуженно выходит в полуфинал ЛЕ. А значит – дальше будет.

Лига Европы. Четвертьфинал

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк (Украина) - Базель (Швейцария) 4:1

Голы: Мораес 2, Тайсон 22, Патрик 75 (пен.), Додо 88 - Ван Волфсвинкел 90+2

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

"Базель": Николич - Видмер, Алдерет, ван дер Верфф, Петретта - Джака, Кампо, Фрай - Штокер, Кабрал, Пулулу.

Предупреждения: Патрик 56, Бондарь 87 - Фрай 26, Артур 84

Шахтер - Базель 4:1. Когда все получается. Почти все - изображение 1

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В статье: Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (105)
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Геродот (Винница)
12.08.2020 в 00:52
Фрай так всех уверял перед игрой, что не боится Шахтер, что решил сам поучаствовать в обоих голах в свои ворота. А если серьезно, то в первом тайме Шахтер сыграл прекрасно - забил быстро два гола Базелю, чем вогнал его в ступор, вообще ничего не дал им сделать. Во втором тайме Шахтер играл больше по счету, где-то отдавал временами инициативу, но и такая тактика привела еще к двум голам в ворота Базеля. Сыграли свою роль и удачные замены. Марлос уже не тянет физически два тайма, но на его месте удачно сыграл Соломон. В общем, отличная победа, всех болел Шахтера поздравляю. Теперь - Интер. Смотрел их игру с Байером, особенно не впечатлили, но Лукаку - это зверь, прет как танк, всех сносит на пути своей массой. Будет тяжело Шахтеру в этой игре, особенно с его слабоватой защитой. Но как говорится, мяч круглый, будем надеяться на успех Шахтера.
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+3
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
12.08.2020 в 00:48
З ПЕРЕМОГОЮ , БРАТИ !
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+4
0
avatar
scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:44
Что-то троллей не видать, начинаю волноваться (фуфлона не в счет, он новенький). Наверное так и лягу спать, не дождавшись поздравлений бокассы с бандитычем
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+1
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:51
Это для них удар под дых. Ведь в случае победы в ЛЕ и привозу чашки на Олипийский, им придется сделать сепукку.
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:53
Причем друг другу одновременно
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.08.2020 в 00:32
матч кротів не дивився, але в їх перемозі не сумнівався. Базель не той суперник що може щось протиставити проти підземних. кажуть наступний матч буде з інтером, от там я напевно піду до букмекерів і поставлю на макаронників на результат 2:1
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0
-7
aleks68
12.08.2020 в 00:37
не ной и не смотри.вольному воля.
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+3
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:40
Для вас супер эксклюзивные матчи Динамо-Десна и Динамо Д-01.
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+3
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.08.2020 в 00:28
Всех болел украинского футбола с победой!!!
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+7
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:22
Порадовали. Красавцы. Нужно уже задумываться о продлении Каштру. А то уведут через год.
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+6
0
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scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:20
Сыграли где-то на 7/10. Если по 1 тайму вопросов нет, то после перерыва вышли какие-то разбалансированные. Третий гол снял все вопросы, хотя его могли и должны были забивать раньше. Теперь на пути к финалу только Интер, но как остановить Лукаку и ко это большой вопрос, с нашей обороной придется поломать голову.
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+4
0
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usovvictor (Kharkov)
12.08.2020 в 00:19
...даа, Каштру точно тактик, ...как уверенно начали, какие разрывы у Базеля, просто в глаза бросалось, как изматывали его красиво с уверенным спокойствием - достойная, немного даже неожиданная игра...
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 00:13
этот Базель хуже выглядит, чем клубы УПЛ со второй шестерки
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+2
-4
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:19
Худшим его сделал Великий Шахтер. А так то у них скальпы Краснодара и Айнтрахта в этом сезоне. Не считая разных АПОЭлей. А вот смогли бы хотя бы не проиграть этом у Базелю Динамо, или Заря, вопрос
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+6
0
Глюк Львів (Лемберг)
12.08.2020 в 00:49
Ну я б сказав команда рівня Колоса. Можливо Десни чи Олександрії. Але точно гірше Динамо чи Зорі.
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0
-1
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:54
Не смешите мои тапочки. Колосу и Александрии до Базеля, как до Луны лунному трактору. У них состав на 45 млн. Это не доходяги, приходящие даром из чемпа Македонии. И не списанный из Польши шлак. Как играли Динамо против забитого Лугано мы все видели. А как сыграет Колос с каким то колхозом увидим через месяц.
0
0
Одинзавсех (Харьков)
12.08.2020 в 00:11
Сыграли отлично. В анонсе матча писали, что у Базеля самая прочная защита. Обычно Швейцарцы играют плотно и жестко, особенно при обороне. Но сегодня были разобраны, так как Шахтер их просто разрывал, и у соперника возникали большие промежутки между линиями. Достоин комплиментов Каштру. Он очень сильный тактик и замены его своевременны и, как правило, результативные. Он умеет по ходу усиливать игру, чего не было ни при Луческу ни, тем более при Фонсеке. Также Каштру строит варианты тактики под каждого соперника. Луческу говорил, что мы играем свою игру не зависимо от соперника. Понимаю, что это от ограниченности идей. Ну, дальше будет тяжело. "Интер" на ходу, Конте нужен титул, и что делать с этим монстром - Лукаку? Тем не менее, пожелаем удачных обстоятельств в игре и победы.
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+6
0
Comment06 (Украина)
12.08.2020 в 00:11
То ли соперники слабы, то ли Шахтер действительно силен? Точный ответ даст матч с топовым Интером. Нынешний Шахтер действительно играет, получая удовольствие и радуя техничным, комбинационным, красивым футболом болельщиков.Конечно, не обошлось без шероховатостей- и Кравцов неудачно обводил возле своей штрафной, и молодой Бондарь получил не обязательную желтую, и Пятов без причины покинул ворота, и техничные бразильцы во втором тайме начали пижонить. Но все это- от уверенности в своих силах. Надеюсь, в полуфинале сыграют в свою силу. Такому Шахтеру под силу победить в этой Лиге Европы! А пока добавим 0,8 (дай Бог не последние) балла в общую копилку и порадуемся за украинский клуб.
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+9
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:20
Считайте, что добавили уже минимум +1,0
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+1
0
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
12.08.2020 в 00:20
не 0.8, а 1.4!!! Так як 1 гра , то за виграш дають не 3 очка, а 6 очок.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.08.2020 в 00:29
Іди лягай спати. 6 очок. 3 очка плюс одне бонусне.
+1
0
avatar
Kiticat (Lviv)
12.08.2020 в 00:10
всіх вітаю з премогою! шахтар красава!!!
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+7
0
metall5291 (Kharkiv)
12.08.2020 в 00:08
Блестяще. Даже не ожидал. Желал успеха, но ожидал трудный матч. Молодцы 100 раз.
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+11
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
12.08.2020 в 00:08
...Додо красавец, тогда еще заметил, ...скорость и удар зрячий, но Базелю это все равно, "упали" после Интера... Марлос явно не в игре, выпустив молодежь видно Базелю проявили уважение гол престижа, ну и расслабились немножко, при таком то счете, ...небось и сами не ожидали... Подведя черту , - молодцы (Патрик еще понравился со "смотрящим, кстати как возмужал то), сыграли очень хладнокровно, даже не верилось...
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+7
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
12.08.2020 в 00:07
Блін чому Інтер а не МЮ
Ответить
+3
0
Хагенов (Донецк)
12.08.2020 в 00:06
В Донецке сегодня настоящий праздник, жаль, что комендантский час
Ответить
+7
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
12.08.2020 в 00:09
комендантского часа не было, если бы вы не бросались на украинские танки с криками "хунта-фашисты". а тепер вы получили "усскиймир" во всей красе. вы его хотели - вы его получили. наслаждайтесь.
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+9
-9
Algrab (Костопiль)
12.08.2020 в 00:11
+5
-2
Одинзавсех (Харьков)
12.08.2020 в 00:18
Ребята, давайте жить дружно! Уже пора.
+4
0
Emperor9 (Чернігів)
12.08.2020 в 00:12
Невже в Донецьку транслювали матч, замість якогось чергового російского параду?
Ответить
+6
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:06
Написал Молодцы.Тролли минусуют))Щас боккасы порвут себе пуканы и вылезут на неравный бой))
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+13
-4
Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 00:08
Каштру физрук (с) таврия19752009
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0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:10
Вот с Интером и посмотрим
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 00:14
а Интер на две головы выше.Что там смотреть.. Лукаку..Лаутаро Мартинес. Такого уровня игроков у Шахтера нет
+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:19
Ну так тут и выходит уровень тренера.переиграть более сильного соперника за счет тактики и настроя .Для этого тренер и есть
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.08.2020 в 00:19
если "тролли минусуют" - иди коммментируй на сайт какойнить федерации футбола крысма, или что у вас там)
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+2
-3
аалекс ( Крым)
12.08.2020 в 00:22
Ну тогда и ты болей за Торпедо.
+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:26
Его Торпеда давно тю тю ,как и Крым от него далеко
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
12.08.2020 в 00:26
что "тогда"?) Торпедо - команда моего детства, а футбол (и не только) на твоем полуострове уничтожили московские оккупанты. так что если ты будешь сюда лазить весь такой "внепалитики" и пытаться вумничать - тебе будут иногда жестко напоминать что ты терпила и присособленец
+3
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:40
А твое Торпедо тоже оккупанты уничтожили?)
+1
0
kuandrew (Львов)
12.08.2020 в 00:04
Тайсон ще той лєнтяй...хоч і заробив пенальті, але пора його відпускати...є гідна заміна
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0
-1
мы за динамо (киев)
12.08.2020 в 00:05
там була симуляція.
Ответить
+1
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:07
Мы за Динамо пора к окулисту
+6
-4
vlotko (Броди)
12.08.2020 в 00:04
Я, що говорив, що ШД однозначно переможе. Де ж та " хваленная " оборона Базеля? Швейцарці були самозакохані в своїй перемозі, чомусь вони так думали, але їх знищили українські бразильці, в першу чергу Мораєс - молодчина. Чудовий матеріал для Шевченка напередодні Ліги націй.
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+10
0
Vova Andrienko
12.08.2020 в 00:04
Браво! Победа на классе! Интеру будет не просто, удачи Шахтер! Мечтаем о финале
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+8
0
Одинзавсех (Харьков)
12.08.2020 в 00:20
К сожалению, Шахтеру тоже будет не легко. У Интера - Лукаку. Видели его с Байером?
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+1
0
Одинзавсех (Харьков)
12.08.2020 в 00:23
Шахтеру тоже будет нелегко. У Интера - Лукаку. Видели игру с Байером?
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+1
0
football oracul (Черновцы)
12.08.2020 в 00:04
Отличная игра Шахтёра!. С мыслями о ближайшем будущем. Задачка- Ромелу Лукаку- 93 кг, 191 см/ роста. Тарас Степаненко-75 кг, 181 см. роста. Сергей Кривцов- 76 кг., 186 см. роста. Вопрос!!! Что делать с Ромелу Лукаку?????
Ответить
+5
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
12.08.2020 в 00:04
нужно применить тактику Ребров-Хачериди)))
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2020 в 00:10
вирастюка выпускать
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
12.08.2020 в 00:17
Натравить все таки Тараса подальше от штрафной, он и не таких рубил)
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.08.2020 в 00:26
Самый высокий Хочолава
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0
0
observer.ua (Донецьк)
12.08.2020 в 00:02
З перемогою!
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+7
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
12.08.2020 в 00:02
Просто лучшие, Бондарь очень хорошо сыграл, даже не ожидал такого классного дебюта, Тайсон, Марлос, Мораес, Маркос, Каштру - боги просто. Время вынести Интер! Всех с победой!
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+11
0
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Кююмалайнен (Київ)
12.08.2020 в 00:02
Хорошо припечатали любителей сыра и точного времени, почти как детей
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+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2020 в 00:04
макнули в "шоколад"!)))
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+6
-2
avatar
simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 00:02
Первый тайм шикарный. Второй слегка валидольный. А в целом, всех с победой !!! Очки в копилку Украины лишними не будут !!!!))))
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+12
0
Emperor9 (Чернігів)
12.08.2020 в 00:01
В першому таймі Базель виглядав приреченим. В другому були два моменти в них малювали пенальті, і все могло обернутися в інший бік. Добре все, що добре закінчилося, але концентацію втрачати Шахтарю так не можна. В півфіналі буде цей небезпечний кабан Лукаку. А сьогодні дуже радісно.
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+12
0
Wertu098 (фуфлона)
12.08.2020 в 00:01
Повезло шохтьору со жребием!!..ну,а теперь посмотрим на игру с реально серьезной командой!..
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+3
-13
avatar
vasa pupkis (Киев)
12.08.2020 в 00:03
серьезная команда будет в финале))) а итальянцы то такэ
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2020 в 00:08
интер - противные
+3
0
aleks68
12.08.2020 в 00:03
собака лает,караван идёт.
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+7
0
avatar
scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:13
фуфлона, ты же перед матчем вроде за Базель топил. Что теперь, траур?
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+2
0
мы за динамо (киев)
12.08.2020 в 00:00
в перші 20 хв в ворота базеля залітало все шо летіло в ту сторону. тайсон ляпнув мимо воріт, але ібн хоттаб підправив і гол.
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+2
-5
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таврия19752009 (симферополь)
11.08.2020 в 23:59
По игре плохо сыграли Степаненко и Марлос
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0
-9
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
12.08.2020 в 00:03
Марлос - две голевые
Ответить
+7
0
аалекс ( Крым)
12.08.2020 в 00:16
Да и Степа, особенно в первом, выглядел очень убедительно.
+4
0
oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2020 в 00:54
Да пусть они и с Интером так "плохо" сыграют...
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0
0
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vasa pupkis (Киев)
11.08.2020 в 23:59
вот так медленно но уверенно мусора приближаются к группе Лиги Чемпионов))) Всех с победой
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+5
-2
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simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 00:13
Намекаешь на победу ШД в финале ??))) Если пройти Интер , то почему бы и нет ???
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0
0
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vasa pupkis (Киев)
12.08.2020 в 00:22
объективно бравада ни к чему, но Интер не выглядит сильнее Аталанты, Ман Сити, Бенфики. Все может быть.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.08.2020 в 00:23
Прежде чем уйню писать мозги включай. Победа Шахтёра в ЛЧ не даст права играть ДК в группе ЛЧ.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.08.2020 в 00:24
В ЛЕ
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
11.08.2020 в 23:59
Молодцы!!!
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+10
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
11.08.2020 в 23:59
Бокасса и бандитыч, обтекайте, великий Шахтёр уже в полуфинале!
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+12
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
11.08.2020 в 23:59
походу с Авангардом или Прикарпатьем у Шахты было бы больше проблем, чем с Базелем. Молодцы кроты, и Каштру тоже красавчик - хотя год назад в него немногие верили. С Интером будет совсем другая игра, но мы все равно будем болеть за продолжение евровесны/евролета)
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+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2020 в 23:58
крестовина маркоса антонио забрала эффектный гол
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+12
0
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okolegko (Київ)
11.08.2020 в 23:58
Пулюлю нарешті улюлю. З чим всіх і вітаю!
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+9
0
Одинзавсех (Харьков)
12.08.2020 в 00:30
Но все таки, отдадим ему должное - Пулюлю быстрый, напористый и техничный. Тем более это делает честь нашей защите.
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+2
0
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okolegko (Київ)
12.08.2020 в 00:55
Ніхто не проти в такому контексті )))
0
0
Po4eson (Одесса)
11.08.2020 в 23:57
Где дибилы, где??) ©
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+9
-1
Oлeкcин (Н.)
12.08.2020 в 00:07
Где, где, в таборе!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2020 в 23:57
с победой! а дебилам ("сдетствазабазель") - обтекать!
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+11
-2
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simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 00:05
Те кто "с детства за Базель" сегодня уже второй раз "обтекли" ))))...
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+7
-2
Oлeкcин (Н.)
12.08.2020 в 00:06
Рахитдебилычи уже за Интер с детства болеют :)
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+8
-1
beaver_penetrator (Meiringen)
11.08.2020 в 23:55
Супер! Так держать! Вот не махнул бы Кривцов ещё мимо мяча :). Но да ладно. Все сыграли на уровне. Форумчане поздравляю Вас!
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+14
0
аалекс ( Крым)
11.08.2020 в 23:53
Горняков и всех нас, кроме упоротых, с заслуженной победой и выходом в полуфинал. Наш чемпион был очень убедительным, а Базель выглядел каким-то перепуганным. Ждем сражение с Интером.
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+17
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
11.08.2020 в 23:56
прежде чем что-то говорить про "упоротых" - Крым чей?
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+5
-11
avatar
Serega1111 (Киев)
12.08.2020 в 00:01
А в ответ - тишина...
+4
-1
schabay (Краснодон)
12.08.2020 в 00:02
конституцию читать не пробывал?
+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 00:02
В Украине некоторые без политики спать не ложатся))
+9
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
12.08.2020 в 00:03
таврия, в Украине некоторые не послав наф.уй ка.ца.пов спать не ложатся
+6
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
12.08.2020 в 00:04
еще один крымский бежак прибежал отстреливаться) так чей Крым, жители временно оккупированных территорий?
+4
-7
kalipso
12.08.2020 в 00:05
Крымчан!
+5
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
12.08.2020 в 00:07
Салупян! Типа крысы что-то там решают
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 00:08
Боятся они писать то ,что думают... все мониторится и можно загреметь "на соловки" ...
+5
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
12.08.2020 в 00:09
Гавкать на Украину не боятся нисколько
+3
-3
avatar
simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 00:10
За гавкать плюсик к карме ))) может даже деньгами ...
+5
-1
аалекс ( Крым)
12.08.2020 в 00:12
Под упоротыми подразумевались шахтерофобы. А чей Крым поинтересуйся у Порошенко с Турчиновым.
+6
-2
avatar
ДВ (Одесса)
12.08.2020 в 00:14
США чьи ? Гондурас чей ? АТБ чьё ? клады чьи ?туфля чей ?Рошэн чей ? Опиум для народа по чём ?
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
12.08.2020 в 00:22
пока не дашь внятного ответа на этот вопрос, а будешь ссылаться на политиков, тебе так и будут ссать на хлебало. что с этой стороны, что с той. бо тряпкой вытирают полы)
+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2020 в 00:49
Явно не тех, кто его без единого выстрела отдал. Его и отдали, чтоб вам, придурки упоротые, потом 5 лет про российскую агрессию лапшу вешать...
+1
0
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Serega1111 (Киев)
11.08.2020 в 23:53
Отлично! Такой уверенной игры не ожидал. Жаль, что в полуфинале ждет самый сильный соперник из возможных
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+16
0
Algrab (Костопiль)
11.08.2020 в 23:53
Молодці!!! Чудова гра!!! Так тримати!!!
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+18
0
Oлeкcин (Н.)
11.08.2020 в 23:52
Шахтер - молодец!!!
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+19
0


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