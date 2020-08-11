Шахтер - Базель 4:1. Когда все получается. Почти все

Прежде чем разбирать матч украинской и швейцарской команд необходимо честно признать, что "Шахтер" был сильнее. Сам класс "горняков" выше и по игре удалось это доказать. Все пошло по сценарию Луиша Каштру, а "красно-синие" не готовы были что-то серьезное противопоставить дочанам. Четыре мяча еще не пропускали они в этой Лиге Европы, максимум было два (и то один раз от "Трабзонспора" 2:2), но в этот раз все по делу.

Ох уж эти быстрые голы! Конечно, "Шахтеру" очень помогло такое резвое начало и игра Мораеса в штрафной. Да и пас Марлоса запутал защитников, которые позволили пробить Жуниору. Впрочем, про проблемы в обороне "Базеля" давно известно, а то что швейцарская команда так мало пропускала в этой Лиги Европы выглядит как самое настоящее чудо. Такое тоже случается в футболе.

Подопечные Коллера бросились отыгрываться, в атаках у номинальных гостей можно отметить агрессию Пулулу и Артура, каждый из них в дебюте успел нанести хороший удар. Удача была на стороне дончан, и точности выстрелам не хватило. "Базель" сделал все возможное, чтобы закрепиться на половине поля украинской команды.

Чтобы сбить этот наступательный порыв соперника подопечные Каштру сделали то, что от них ожидалось с первых минут – полностью взяли под контроль мяч. 65% на 35% владел мячом "Шахтер" в первой трети игры. Большую часть подборов выигрывали "горняки", существенно доминировали в средней части поля. И не могли не атаковать "оранжево-черные". Патрик старался в организации комбинаций, на виду находился Мораес, но главное – Марлос и Тайсон вспомнили свои лучшие времена.

Второй, очень важный, возможно, решающий гол "Шахтер" забил после того, как Матвиенко выиграл верховой мяч, а Тайсон разогнал скоростную атаку. Казалось, что "Базель" отбился, но защитники не успели разобрать своих игроков. Совершенно потерялся ван дер Верфф, Марлос вернул мяч Тайсону, точнее получился великолепный пас. С рикошетом пробил Тайсон и снаряд по заманчивой траектории залетел в сетку.

Команда Каштру продолжила играть в свой футбол, а подопечные Коллера в свой, на поле это выглядело как частые атаки номинальных хозяев и контрвыпады гостей. Силы были у "красно-синих", чтобы создавать напряжение в игре и несколько атак завершились ударами – Кабрал и Видмер тревожили Пятова. Но "Шахтер" все контролировал, большую часть времени мяч находился на половине поля "Базеля", либо в штрафной швейцарской команды. А моментов у "горняков" было значительно больше и вернее были эти шансы забить третий мяч.

Тайсон, Марлос и Мораес обстреливали Николича как хотели, а Антонио вообще сотворил маленький футбольный шедевр. Издали смачно выстрелил бразилец, и только крестовина спасла "Базель". Может в середине игры и можно отметить несколько периодов, когда "красно-синие" перехватывали инициативу, как например, в начале второго тайма. При этом "Шахтер" многого не позволял сопернику, после короткой передышки "горняки" снова и снова зажимали соперника в своеобразные тиски.

Спорный момент возник на 62-й минуте, Додо боролся с оппонентом в штрафной, выбивал мяч, казалось, что нарушал правила. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо не назначил пенальти. Затем уже с игры возник шанс у подопечных Коллера, настоящий пожар у ворот Пятова, голкипер зачем-то вышел из ворот, Артур его перекидывал, чудом мяч не залетел в сетку. Еще и в следующем моменте в руку Додо попал мяч, арбитр снова не решился указать на 11 метров. Напряженный, очень горячий был период примерно с 60-й по 70-ю минуту.

Затем "Шахтер" со всем своим хладнокровием и умением (читай опытом) взял себя в руки, успокоился и провел блестящую комбинацию. А блестящей ее сделал герой встречи - Тайсон, который поиздевался над Маршаном, защитнику ничего не оставалось как фолить. Тут уже чистый пенальти. С точки пробил Алан Патрик и сделал счет 3:0. А финальную жирную точку поставил Додо после сольного прорыва Тете и его паса на левого защитника. Додо с удовольствием расстрелял Николича.

Стало понятно, что "Базель" уже не сможет отыграться, разве только номинальным гостям оставалось попытаться сохранить лицо. Получилось забить гол престижа, банальная ошибка наших центрбеков, Ван Волфсвинкел отличился уже в компенсированное время, когда дончане расслабились. Позволили себе. Неоднозначной для швейцарского клуба вышла эта еврокомпания, всего второе поражение и вылет из турнира, при достаточно громких победах. Но это их проблемы. Главное, что "Шахтер" заслуженно выходит в полуфинал ЛЕ. А значит – дальше будет.

Лига Европы. Четвертьфинал

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк (Украина) - Базель (Швейцария) 4:1

Голы: Мораес 2, Тайсон 22, Патрик 75 (пен.), Додо 88 - Ван Волфсвинкел 90+2

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Маркос Антонио, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

"Базель": Николич - Видмер, Алдерет, ван дер Верфф, Петретта - Джака, Кампо, Фрай - Штокер, Кабрал, Пулулу.

Предупреждения: Патрик 56, Бондарь 87 - Фрай 26, Артур 84