Герой футбольного дня. Тайсон

Даже не верится, что вчера Тайсон забил лишь свой первый гол за "Шахтер" в текущей еврокубковой кампании, которая насчитывает уже одиннадцать матчей. Сам Тайсон сыграл десять поединков и в каждом был для "горняков" движущей силой. Просто это та ситуация, когда не всё измеряется забитыми мячами.

Сейчас в донецкой команде подрастает очень интересная и перспективная молодежь, но полуфинал Лиги Европы – это результат прежде всего работы опытных футболистов. Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Исмаили, Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес – все это стержневые игроки и каждый из них исполняет особую роль.

Тайсон – это человек-стабильность, человек-решительность, человек-момент. Вероятно, вчера "горняки" спокойно разобрались бы с "Базелем" и без Тайсона, как сделали это без Исмаили. Но Барселос Фреда добавил игре чемпиона Украины изысканности и легкости – его гол после красивой комбинации, заработанный для Алана Патрика пенальти, а также 90 процентов точных передач сделали его одной из самых заметных фигур четвертьфинального раунда Лиги Европы.

При этом, что интересно, Тайсон выдал не феноменальный матч по всем другим статистическим показателям: лишь однажды пробил по воротам, наименьше среди представителей полузащиты встречался с мячом (без учета показателей футболистов, вышедших на замену), был одним из худших в команде по количеству касаний к мячу и не отдавал ключевых передач. Зато Тайсон – лучший на поле по показателю дриблига. Шесть раз он шел в обыгрыш с мячом, и каждый раз был успешным. Высокое индивидуальное мастерство в этот раз компенсировало определенные недостатки командной игры.

А помните, как он решил судьбу матча с "Динамо" в чемпионате Украины, соорудив гол почти сразу после появления на поле? Когда отдал супер-передачу на Патрика после гроссмейстерской паузы? В этом весь Тайсон. Его козыри – это стабильность, многообразие и игровой интеллект. Тайсон умеет использовать те ресурсы, которые нужны в эту минуту и в этом месте.

Он забивает уже в семи розыгрышах Лиги Европы – это рекорд турнира. Но один из главных для Тайсона матчей ожидает впереди – матч против миланского "Интера". Бесспорно, эта игра важна для всей команды, но особой она будет для седьмого номера "горняков". В свое время им интересовались и "Милан", и "Интер", но "Шахтер" сумел удержать бразильца в своем составе. Близок к Серии А Тайсон был в 2017-м году, когда подходил к завершению его контракт с дончанами, а "Интер" не скрывал желания воспользоваться ситуацией. Это, к слову, стало одним из звеньев цепочки недовольства, что до сих пор звенит в подсознании футболиста.

Но Тайсон – профессионал, а нынешняя еврокампания "Шахтера" – очередная демонстрация того, что быть на высоте бразилец может и в составе чемпиона Украины.