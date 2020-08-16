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Маркос Антонио: В Лиге Европы также хватает грандов и настоящих звезд

Лига Европы
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Бразилец сравнил два еврокубковых соревнования

Маркос Антонио: В Лиге Европы также хватает грандов и настоящих звезд
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Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио сравнил Лигу Европы и Лигу чемпионов накануне полуфинала с "Интером".

"Все знают, что "Интер" силен. Надо хорошо их разобрать, чтобы проявить свои преимущества и сыграть на их слабостях. Думаю, нам придется играть быстро. И в этом случае матч получится отличным.

В ЛЧ я играл не так много. Конечно, там выступают только великие команды с лучшими игроками мира. Но я бы не сказал, что Лига Европы во многом отличается, здесь тоже есть гранды со звездами. Нужно очень постараться, чтобы проявить себя здесь", – сказал Антонио.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Маркос Антонио
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Источник:
Террикон
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