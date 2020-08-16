ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги

В Ла Лиге "Севилья" почти всегда агрессивна, но в матчах с грандами не всегда удается играть в свой футбол. Поэтому задачей Хулена Лопетеги было заставить соперника принять правила игры, навязанные андалусийцами. Именно этим стоит объяснять агрессивное начало в исполнении испанцев. Впрочем, МЮ – команда зрелая. В одной из первых атак манкунианцы забили и объявили себя хозяевами ситуации.

Гол пришел после тонкого розыгрыша. Рашфорда вывели на ударную позицию, но он не переиграл Буну. На дальней штанге партнер Маркуса пытался сыграть на добивании, однако более важным в этой ситуации было решение арбитра. Брых расценил подкат Диего Карлоса как нарушение правил – не важно, что бразилец сыграл в ноги Рашфорда уже после его удара по мячу. Пенальти стал хорошим шансом для Бруну Фернандеша забить восьмой гол в турнире (пять из них – за "Спортинг"). Этим португалец и воспользовался.

Этот эпизод изменил игру, но оказалось, ненадолго. МЮ перехватил инициативу и уже даже опорник Фред оказался на острие атаки. Но "Севилья" не могла позволить себе долго играть в такой футбол: возник момент у Окампоса, дальше – еще один скрытый шанс, а потом наконец-то случился и забитый гол. Регилон в очередной раз прорезал фланг и выкатил "параллельную" передачу на Сусо, который мастерски попал под штангу – 1:1.

"Севилья" вдвое превосходила МЮ по показателю владения мячом, но удары чаще прилетали по воротам Буну. После того, как счет стал 1:1, забивать могли Рашфорд и Фернандеш – в обоих случаях хорошо сыграл Буну.

Однако звездный час молодого голкипера был впереди. В течение первой пятиминутки второго тайма Буну практически в одиночку сдерживал МЮ: Яссин выиграл дуэли у Рашфорда, Марсьяля, Гринвуда и Фернандеша. Игра могла завершиться уже тогда, реализуй манкунианцы хотя бы половину из этих шансов. Фактически же команда Сульшера даже не сдвинулась с места.

От этого, видимо, манкунианцы стушевались психологически. По крайней мере, в дальнейшем имели момент в исполнении Гринвуда, а дальше – пустота. Напротив, "Севилья" подняла голову, когда заработала опасный стандарт и хорошо атаковала вторым темпом.

У "Севильи" вновь появилось пространство – это должно было насторожить Сульшера и его подопечных. В первом тайме на фланге МЮ часто беспокоил Регилон, а в конце поединка на противоположной бровке взорвался Хесус Навас. Его прострел в центр вратарской позволил Люку де Йонг забить гол едва ли не первым касанием к мячу. У манкунианцев оставалось мало времени для спасения.

Мало времени и мало идей. Сульшер опоздал с заменами, кроме активности в начале второго тайма не предложил сопернику ничего. "Севилья", все же, была более устойчива, хитра и вариативна. И именно благодаря этому она в финале. И благодаря Буну. Хулен Лопетеги поочередно победил двух представителей АПЛ и теперь сыграет с чемпионом Украины или вице-чемпионом Италии.

Лига Европы. Полуфинал

Германия. Кёльн. Стадион "Рейн Энерги"

Арбитр в поле - Феликс Брых (Германия)

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Сусо 26, Люк де Йонг 78 - Бруну Фернандеш 9 (пен.)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Мунир Эль-Хаддади 56), Эвер Банега, Жюль Кунде, Сусо (Франко Васкес 75), Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Хоан Хордан (Неманья Гудель 88), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 56)

"Манчестер Юнайтед": Давид де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Поль Погба, Антони Марсьяль, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Одион Игало 90+3), Аарон Ван-Биссака (Тимоти Фосу-Менса 87), Маркус Рашфорд (Хуан Мата 87), Брендон Уильямс (Дэниэл Джеймс 87)

Предупреждения: Диего Карлос 21, Мунир Эль-Хаддади 86 - Брендон Уильямс 17, Маркус Рашфорд 66, Харри Магуайр 86