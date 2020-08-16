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ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги

Лига Европы
(3 голосов)

Испания остается в игре

ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ла Лиге "Севилья" почти всегда агрессивна, но в матчах с грандами не всегда удается играть в свой футбол. Поэтому задачей Хулена Лопетеги было заставить соперника принять правила игры, навязанные андалусийцами. Именно этим стоит объяснять агрессивное начало в исполнении испанцев. Впрочем, МЮ – команда зрелая. В одной из первых атак манкунианцы забили и объявили себя хозяевами ситуации.

ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги - изображение 1

Гол пришел после тонкого розыгрыша. Рашфорда вывели на ударную позицию, но он не переиграл Буну. На дальней штанге партнер Маркуса пытался сыграть на добивании, однако более важным в этой ситуации было решение арбитра. Брых расценил подкат Диего Карлоса как нарушение правил – не важно, что бразилец сыграл в ноги Рашфорда уже после его удара по мячу. Пенальти стал хорошим шансом для Бруну Фернандеша забить восьмой гол в турнире (пять из них – за "Спортинг"). Этим португалец и воспользовался.

Этот эпизод изменил игру, но оказалось, ненадолго. МЮ перехватил инициативу и уже даже опорник Фред оказался на острие атаки. Но "Севилья" не могла позволить себе долго играть в такой футбол: возник момент у Окампоса, дальше – еще один скрытый шанс, а потом наконец-то случился и забитый гол. Регилон в очередной раз прорезал фланг и выкатил "параллельную" передачу на Сусо, который мастерски попал под штангу – 1:1.

ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги - изображение 2

"Севилья" вдвое превосходила МЮ по показателю владения мячом, но удары чаще прилетали по воротам Буну. После того, как счет стал 1:1, забивать могли Рашфорд и Фернандеш – в обоих случаях хорошо сыграл Буну.

Однако звездный час молодого голкипера был впереди. В течение первой пятиминутки второго тайма Буну практически в одиночку сдерживал МЮ: Яссин выиграл дуэли у Рашфорда, Марсьяля, Гринвуда и Фернандеша. Игра могла завершиться уже тогда, реализуй манкунианцы хотя бы половину из этих шансов. Фактически же команда Сульшера даже не сдвинулась с места.

От этого, видимо, манкунианцы стушевались психологически. По крайней мере, в дальнейшем имели момент в исполнении Гринвуда, а дальше – пустота. Напротив, "Севилья" подняла голову, когда заработала опасный стандарт и хорошо атаковала вторым темпом.

ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги - изображение 3

У "Севильи" вновь появилось пространство – это должно было насторожить Сульшера и его подопечных. В первом тайме на фланге МЮ часто беспокоил Регилон, а в конце поединка на противоположной бровке взорвался Хесус Навас. Его прострел в центр вратарской позволил Люку де Йонг забить гол едва ли не первым касанием к мячу. У манкунианцев оставалось мало времени для спасения.

Мало времени и мало идей. Сульшер опоздал с заменами, кроме активности в начале второго тайма не предложил сопернику ничего. "Севилья", все же, была более устойчива, хитра и вариативна. И именно благодаря этому она в финале. И благодаря Буну. Хулен Лопетеги поочередно победил двух представителей АПЛ и теперь сыграет с чемпионом Украины или вице-чемпионом Италии.

ЛЕ. Полуфинал. Севилья - МЮ 2:1. Традиции, или Фактор Буну и Лопетеги - изображение 4

Лига Европы. Полуфинал
Германия. Кёльн. Стадион "Рейн Энерги"
Арбитр в поле - Феликс Брых (Германия)

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Сусо 26, Люк де Йонг 78 - Бруну Фернандеш 9 (пен.)

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Мунир Эль-Хаддади 56), Эвер Банега, Жюль Кунде, Сусо (Франко Васкес 75), Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Хоан Хордан (Неманья Гудель 88), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 56)

"Манчестер Юнайтед": Давид де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Поль Погба, Антони Марсьяль, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Одион Игало 90+3), Аарон Ван-Биссака (Тимоти Фосу-Менса 87), Маркус Рашфорд (Хуан Мата 87), Брендон Уильямс (Дэниэл Джеймс 87)

Предупреждения: Диего Карлос 21, Мунир Эль-Хаддади 86 - Брендон Уильямс 17, Маркус Рашфорд 66, Харри Магуайр 86

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В статье: Лига Европы Севилья Манчестер Юнайтед
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Комментарии (19)
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absurdlight (Kiev)
17.08.2020 в 00:30
Это какая-то Лига Севилья
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0
0
ShtanGa (Славське)
17.08.2020 в 00:29
У шахти з іспанцями шансів немає
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0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
17.08.2020 в 00:22
Смотрел матч с 56й минуты - мю никакой вообще
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+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
17.08.2020 в 00:15
Представляю,сколько завтра будет слёз на этом сайте,как пуканы даунецкие будут взрыватся)))
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+1
-4
Alex_ForzaMilan (Київ)
17.08.2020 в 00:14
Шахтарю саме час усім надрати зад і дрюкнути цю мать її Севілью у фіналі
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.08.2020 в 00:10
Alex7Chapman (Кропивницький) МЮ, 3:2 (в овертаймі) на користь манкуніанців)......... неувязочка получилась.))
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0
0
Comment06 (Украина)
17.08.2020 в 00:09
И вновь команда, игравшая лучше, уступила! Немного жаль МЮ- все же больше заслуживали финала, но снова преславутая реализация! Для Шахтера лучше, что в финал пробилась Севилья- шансов будет больше, чем с МЮ, но для начала надо обыграть топовый Интер.
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+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.08.2020 в 00:08
...как только МЮ забил пенальти, сразу как то стало понятно, что Севилья "не мытьем, так катанием" забьет. МЮ просто профукивал моменты, теряя силы. "Подруге" надо было дождаться, она дождалась и "огорчила до невозможности",... но Сульшера жалко...
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0
0
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okolegko (Київ)
17.08.2020 в 00:05
Севілья демонструє дійсно чемпіонський підхід до справи: перечекати, забити своє і довести матч до перемоги. Просто скеля. Якщо Шахтарю сьогодні вдасться вибити Інтер, останній крок до трофею виявиться ще складнішим
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0
0
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Romerik (YNWA)
17.08.2020 в 00:11
Ага, причому враховуючи то шо кроти грають першим номером...
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2020 в 00:03
Там ще пеналь у ворота МЮ повинен був бути на 73й.
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0
-2
vlotko (Броди)
17.08.2020 в 00:02
Цей сезон особливий, не всі команди в однакових кондиціях вийшли з карантину і не треба стверджувати, що хтось цяця а хтось кака. Ніхто не має досвіду і методики виходу з цієї ситуації, одним спонтанно вдалося краще іншим гірше. Був би повноцінний сезон то і результати були б інші.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2020 в 00:02
можливо
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 00:04
Совершенно верно. Этот сезон как нарисован для второстепенных команд. Отсюда и куча сенсаций.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2020 в 00:02
ну кроты, теперь вам карты в руки. нет ничего лучше чем прорубить себе путь в финал и победить там принципиального оппонента. да и хватит с Севижжи кубков ЛЕ)
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 00:00
Город Манчестер окончательно простился с еврокубками.
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0
-1
Horus (Днепропетровск)
16.08.2020 в 23:57
Ну, нельзя Севилью пускать в этот турнир - у нее абонемент на кубок)
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+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.08.2020 в 23:59
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 00:05
Это все Перес!
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+1
-2


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