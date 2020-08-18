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Хочолава: У Интера сумасшедшие нападающие, сложно с ними играть один в один

Лига Европы
(1 голосов)

Защитник горняков прокомментировал матч с Интером

Хочолава: У Интера сумасшедшие нападающие, сложно с ними играть один в один
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Лиги Европы от "Интера" (0:5).

"Проделали хороший путь, но из-за этого поражения все размылось. Не скажу, что счет по игре. Но они воспользовались нашими ошибками. Скорее, "Шахтер" не показал свою лучшую игру, чем то, что они нас перекусили. Могли больше показать и в атаке, и обороне.

Второй гол разбил нас психологически. Побежали вперед, открылись. У них сумасшедшие нападающие, сложно с ними играть один в один, потому пропустили еще.

До первого гола мы действовали хорошо. Играли больше через фланги, фланговые защитники хорошо садились, начинали атаки. Не получалось особо опасные моменты создавать. Первый гол поломал игру.

Это был хороший евросезон. Надо переварить этот матч, надо искать плюсы. Мы заработали очки для Украины", – сказал Хочолава.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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lajkonik
18.08.2020 в 01:22
да норм он сегодня сыграл
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 01:17
у тебя нет техники и скорости
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0
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 01:16
Почему-то 60 минут ты этих нападающих сдерживал, что случилось-то, Давид?
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winter (Berlin)
18.08.2020 в 01:14
програти Лукаку в швидкості, а не в боротьбі, то треба вміти. 100 кілограмовий дядько той Лукаку
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+1
0
Alex Sunchez
18.08.2020 в 01:07
Да с таким уровнем игры для Хочалавы и Беседин топ форвард
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+2
0


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