Хочолава: У Интера сумасшедшие нападающие, сложно с ними играть один в один

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Лиги Европы от "Интера" (0:5).

"Проделали хороший путь, но из-за этого поражения все размылось. Не скажу, что счет по игре. Но они воспользовались нашими ошибками. Скорее, "Шахтер" не показал свою лучшую игру, чем то, что они нас перекусили. Могли больше показать и в атаке, и обороне.

Второй гол разбил нас психологически. Побежали вперед, открылись. У них сумасшедшие нападающие, сложно с ними играть один в один, потому пропустили еще.

До первого гола мы действовали хорошо. Играли больше через фланги, фланговые защитники хорошо садились, начинали атаки. Не получалось особо опасные моменты создавать. Первый гол поломал игру.

Это был хороший евросезон. Надо переварить этот матч, надо искать плюсы. Мы заработали очки для Украины", – сказал Хочолава.