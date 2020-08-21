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Рябоконь: Десне может попасться Милан или Тоттенхэм, а может команда с непонятных островов

Лига Европы
(2 голосов)

Наставник Десны ждет жеребьевку квалификации ЛЕ

Рябоконь: Десне может попасться Милан или Тоттенхэм, а может команда с непонятных островов
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь оценил возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы.

"У нас у всех есть какой-то европейский опыт, потому что каждый год мы проводим матчи на сборах с сильными европейскими командами. Поэтому какой-то опыт есть в этом плане.

Нам может попасться "Милан" или "Тоттенхэм", которых без большого везения нереально пройти.

Но может попасться и откровенно слабая команда с каких-то островов непонятных. Пусть жеребьевка состоится, потом уже можно будет о чем-то мечтать", - сказал Рябоконь.

Напомним, что "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
21.08.2020 в 18:15
Если так рассуждать, то что там вообще делать ?
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0
-2
Emperor9 (Чернігів)
21.08.2020 в 20:00
Та звісно, потрібно було сказати: "Ми всіх порвемо, Ювентус тремти, кубок наш", оце було б адекватно, а так людина каже, дочекаємось жеребкування, а потім шашками махати, де тут логіка
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0
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