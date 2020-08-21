Рябоконь: Десне может попасться Милан или Тоттенхэм, а может команда с непонятных островов

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь оценил возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы.

"У нас у всех есть какой-то европейский опыт, потому что каждый год мы проводим матчи на сборах с сильными европейскими командами. Поэтому какой-то опыт есть в этом плане.

Нам может попасться "Милан" или "Тоттенхэм", которых без большого везения нереально пройти.

Но может попасться и откровенно слабая команда с каких-то островов непонятных. Пусть жеребьевка состоится, потом уже можно будет о чем-то мечтать", - сказал Рябоконь.

Напомним, что "Десна" заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории получила право представлять Украину в еврокубках. Команда начнет соревнования с третьего квалификационного раунда, его жеребьевка состоится 1 сентября.