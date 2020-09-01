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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы

Лига Европы
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Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что "Десна" встретится с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия). "Колос" в свою очередь, если пройдет греческий "Арис", сыграет с хорватской "Риекой".

Неудачники Лиги Чемпионов

  • Сараево (БиГ) / Астана (Каз) - Будучность (Чер)
  • Шериф (Мол) / Интер (Андорра) - Дандолк (Ирл)
  • Арарат-Армения / Фола (Люкс) - Целье (Слов)
  • Рига (Лат) / Тре Фиори (Сан-Мар) - Селтик (Шот)
  • КюПС (Фин) / Слован (Братислава) - Судува (Лит)
  • Легия (Пол) / Силекс (Мак) - Дрита (Кос)
  • Клаксвик (Исл) / Коннахс-Куэй (Уэл) - Динамо Тбилиси (Груз)
  • Юргорден (Швец) / Европа (Гибралтар) - Клуж (Рум)
  • Линфилд (Пн Ир) / Флориана (Мал) - Флора (Эст) / Рейкьявик (Исл)

Основная часть

  • Нымме Калью (Эст) / Мура (Слов) / Орхус (Дан) - ПСВ
  • Гонвед (Вен) / Мальме (Швец) - Локомотива Загреб
  • Спортинг (Пор) / Викинг (Нор) - Абердин (Шот)
  • Шарлеруа (Бел) / Сфинтул Георге (Мол) - Партизан (Серб)
  • Вентспил (Лат) / Русенборг (Нор) - Аланьяспор (Тур)
  • Хиберниан (Мал) / Фехервар (Вен) - Серветт (Швейц) / Реймс (Фран)
  • Тейта (Алб) / Гранада (Исп) - Локомотив Тбилиси / Динамо Москва
  • Сент-Галлен (Швейц) - АЕК (Грец)
  • ЛАСК (Авс) / Дунайская Стреда (Словакия) - Яблонец (Чех)
  • Шемрок Роверс (Ирл) / Милан - Бодо-Глимт (Нор) / Жальгирис (Лит)
  • Ботошани (Рум) / Шкендя (Мак) - Локомотив (Бол) / Тоттенхэм (Анг)
  • Бала Таун (Уэл) / Стандард (Бел) - Войводина (Серб)
  • Ростов (Рос) / Маккаби Хайфа (Изр) - Железничар (БиГ) / Кайрат (Каз)
  • Прогресс (Люкс) / Виллем II (Нид) - Линкольн (Гиб) / Рейнджерс (Шот)
  • ОФИ (Грец) / Аполлон (Кипр) - Хаммарбю (Швец) / Лех (Пол)
  • Бешикташ (Тур) / Борац (БиГ) - Рио Аве (Пор)
  • Бачка Топола (Серб) / Стяуа (Рум) - Ритерай (Литва) / Слован Либерец (Чех)
  • Лачи (Алб) / Хапоэль (Изр) - Колрейн (Пн. Ирл) / Мазервелл (Шот)
  • Гетеборг (Швец) / Копенгаген (Дан) - Пяст (Пол) / Хартберг (Авс)
  • Осиек (Хор) - Базель (Швейц) / Анортосис (Кипр)
  • Нефтчи (Азер) / Галатасарай (Тур) - Ренова (Мак) / Хайдук (Хор)
  • Виктория (Чех) - Сондерюйське (Дан)
  • Кайсар (Каз) / АПОЭЛ (Кипр) - Олимпия (Словения) / Зрински (БиГ)
  • ЦСКА (Бол) / БАТЭ (Билл) - Б36 (Фар) / ТНС (Уэл)

Напомним, что из-за пандемии противостояния будут состоять из одного матча. Базовая дата - 24 сентября. Матчи второго раунда запланированы на 17 сентября.

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В статье: Лига Европы
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