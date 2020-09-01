Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы. Ранее сообщалось, что "Десна" встретится с победителем пары "Кукеси" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия). "Колос" в свою очередь, если пройдет греческий "Арис", сыграет с хорватской "Риекой".

Неудачники Лиги Чемпионов

Сараево (БиГ) / Астана (Каз) - Будучность (Чер)

Шериф (Мол) / Интер (Андорра) - Дандолк (Ирл)

Арарат-Армения / Фола (Люкс) - Целье (Слов)

Рига (Лат) / Тре Фиори (Сан-Мар) - Селтик (Шот)

КюПС (Фин) / Слован (Братислава) - Судува (Лит)

Легия (Пол) / Силекс (Мак) - Дрита (Кос)

Клаксвик (Исл) / Коннахс-Куэй (Уэл) - Динамо Тбилиси (Груз)

Юргорден (Швец) / Европа (Гибралтар) - Клуж (Рум)

Линфилд (Пн Ир) / Флориана (Мал) - Флора (Эст) / Рейкьявик (Исл)

Основная часть

Нымме Калью (Эст) / Мура (Слов) / Орхус (Дан) - ПСВ

Гонвед (Вен) / Мальме (Швец) - Локомотива Загреб

Спортинг (Пор) / Викинг (Нор) - Абердин (Шот)

Шарлеруа (Бел) / Сфинтул Георге (Мол) - Партизан (Серб)

Вентспил (Лат) / Русенборг (Нор) - Аланьяспор (Тур)

Хиберниан (Мал) / Фехервар (Вен) - Серветт (Швейц) / Реймс (Фран)

Тейта (Алб) / Гранада (Исп) - Локомотив Тбилиси / Динамо Москва

Сент-Галлен (Швейц) - АЕК (Грец)

ЛАСК (Авс) / Дунайская Стреда (Словакия) - Яблонец (Чех)

Шемрок Роверс (Ирл) / Милан - Бодо-Глимт (Нор) / Жальгирис (Лит)

Ботошани (Рум) / Шкендя (Мак) - Локомотив (Бол) / Тоттенхэм (Анг)

Бала Таун (Уэл) / Стандард (Бел) - Войводина (Серб)

Ростов (Рос) / Маккаби Хайфа (Изр) - Железничар (БиГ) / Кайрат (Каз)

Прогресс (Люкс) / Виллем II (Нид) - Линкольн (Гиб) / Рейнджерс (Шот)

ОФИ (Грец) / Аполлон (Кипр) - Хаммарбю (Швец) / Лех (Пол)

Бешикташ (Тур) / Борац (БиГ) - Рио Аве (Пор)

Бачка Топола (Серб) / Стяуа (Рум) - Ритерай (Литва) / Слован Либерец (Чех)

Лачи (Алб) / Хапоэль (Изр) - Колрейн (Пн. Ирл) / Мазервелл (Шот)

Гетеборг (Швец) / Копенгаген (Дан) - Пяст (Пол) / Хартберг (Авс)

Осиек (Хор) - Базель (Швейц) / Анортосис (Кипр)

Нефтчи (Азер) / Галатасарай (Тур) - Ренова (Мак) / Хайдук (Хор)

Виктория (Чех) - Сондерюйське (Дан)

Кайсар (Каз) / АПОЭЛ (Кипр) - Олимпия (Словения) / Зрински (БиГ)

ЦСКА (Бол) / БАТЭ (Билл) - Б36 (Фар) / ТНС (Уэл)

Напомним, что из-за пандемии противостояния будут состоять из одного матча. Базовая дата - 24 сентября. Матчи второго раунда запланированы на 17 сентября.