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Без представителей Шахтера. Три футболиста претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы
Донецкий клуб проигнорирован
УЕФА начинает подводить итоги сезона. Сегодня были объявлены претенденты на звание лучшего футболиста Лиги Европы.
За награду поборются три человека - Эвер Банега из "Севильи", Ромелу Лукаку из "Интера" и представитель "МЮ" Бруну Фернандеш. Последний, первую часть сезона провел в "Спортинге".
✨ NOMINEES: 2019/20 #UEL Player of the Season ✨— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 17, 2020
???? @RomeluLukaku9
???? @Ever10Banega
???? @B_Fernandes8
????️ #UEFAawards winners announced at the #UELdraw, 2 October ???? pic.twitter.com/q67k18Zzpp
Отметим, что были выбраны футболисты трех полуфиналистов. "Шахтер", который также играл на этой стадии, остался без претендентов.