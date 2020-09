Без представителей Шахтера. Три футболиста претендуют на звание лучшего игрока Лиги Европы

УЕФА начинает подводить итоги сезона. Сегодня были объявлены претенденты на звание лучшего футболиста Лиги Европы.

За награду поборются три человека - Эвер Банега из "Севильи", Ромелу Лукаку из "Интера" и представитель "МЮ" Бруну Фернандеш. Последний, первую часть сезона провел в "Спортинге".

✨ NOMINEES: 2019/20 #UEL Player of the Season ✨



???? @RomeluLukaku9

???? @Ever10Banega

???? @B_Fernandes8



????️ #UEFAawards winners announced at the #UELdraw, 2 October ???? pic.twitter.com/q67k18Zzpp