Лига Европы. Финал. Севилья - Интер 3:2. С камбеком, без переворотов и возрождений

Лига Европы. Финал. Кёльн. "РейнЭнергиШтадион"

"Севилья" - "Интер" 3:2

Голы: Де Йонг 12, 33, Диего Карлос 74 - Лукаку 5 (пен.), Годин 36

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос (Гудель 85), Кунде, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос (Эль-Хаддади 71), Де Йонг (Эн-Несири 85), Сусо (Васкес 77)

"Интер": Ханданович, Годин (Кандрева 89), Де Фрай, Бастони, Д'Амброзио (Мозес 77), Гальярдини (Эриксен 77), Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 77)

Предупреждения: Диего Карлос 4, Банега 45 - Барелла 41, Бастони 55, Гальярдини 74

Лига Европы обычно остается в тени. Однако в финале-2020 "Севилья" желала шестой победой за 15 лет закрепить статус королевы турнира. Тем более, что даже политики Андалусии называют ее гордостью региона и всей Испании. Желала проводить как следует Эвера Банегу, принести первый трофей как капитану Хесусу Навасу. Ну а "Интер" в первом каком-либо трофее за девять лет видел возрождение клуба. Более того - Тuttosport требовал победу для Италии. А Corriere Dello Sport даже заявил: "Ты - Италия". Так что команды не могли не зажечь.

Голы в дебюте матчей, в частности, первым ударом по воротам, уже стали визитной карточкой "Интера". Первый момент в отчетном матче как раз создала "Севилья" - Ханданович ошибся на перехвате навеса, а Фернандо попал в него. Однако тут же Лукаку убежал в контратаку и был завален сзади Диего Карлосом, привезшим пенальти уже в третьем матче подряд. Пенальти принес Ромелу 34-й гол в дебютном сезоне за "Интер", сравняв по этому показателю с Роналдо. И продолжил его рекорд до 11-ти матчей в турнире подряд с голами.

"Севилья" не растерялась. Даже сумела заставить соперника пропустить впервые в первые 20 минут в нынешнем Еврокубковом сезоне. И впервые за десять матчей во всех турнирах - до 15-ой минуты. Люк Де Йонг, появление которого в стартовом составе несколько удивило, избавился от Година и замкнул головой навес Наваса. А закрепил равное начало... арбитр Данни Маккели, не пожелавший даже просмотреть видео в эпизоде с ударом Бареллы и рукой того же Карлоса. Хотя в последний момент рука уругвайца как раз двинулась к мячу.

К середине тайма темп упал. "Севилья" продолжала владеть мячом, "Интер" останавливал ее фолами и заставлял фолить в ответ. Кроме двух неточных ударов Д"Амброзио из центра штрафной, ничего не было. Зато были "стандарты". Штрафные. Де Йонг вновь пробил головой (Банега навесил). Диего Годин ответил точно тем же с навеса Брозовича, став шестым игроком и первым защитником в истории, забивавшим в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА. А Ханданович в самой концовке тайма потащил удар головой Окампоса из-под перекладины.

Второй тайм начался осторожнее. Будто напоминая о том, что вообще-то с игры в первом команды создали мало. "Севилья" даже чаще отдавала мяч "Интеру", хотя и старалась не подпускать его близко. Прорыв Лукаку один-на-один через полполя на 65-ой минуте не разбудил игру. Поскольку Буну блестяще спас. Усталые команды будто ожидали дополнительного времени. Вмешался герой сезона миланцев Лукаку. При очередном штрафном Диего Карлос пробивал через себя ножницами красиво и неточно. Пока Ромелу не подставил ногу.

Антонио Конте обвиняли в провальной Еврокубковой карьере. Ромелу Лукаку - в провалах в больших матчах. Еще в начале июля "Интер" считали бесхарактерной командой, упустившей Скудетто, часто пропускавшей в концовках матчей. В решающий момент все это вернулось. Вернулась и "Севилья", Испания. Шесть ее титулов победителя Кубка УЕФА/Лиги Европы - в два раза больше, чем у кого-либо другого. А Испания не проигрывает чужакам в финалах Еврокубков уже в 15-й раз подряд. Возрождение и переворот в ее войне с Италией? Не в 2020-ом.