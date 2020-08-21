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Лига Европы. Финал. Севилья - Интер 3:2. С камбеком, без переворотов и возрождений

Лига Европы
(1 голосов)

Королева остается на троне

Лига Европы. Финал. Севилья - Интер 3:2. С камбеком, без переворотов и возрождений
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. Финал. Кёльн. "РейнЭнергиШтадион"

"Севилья" - "Интер" 3:2

Голы: Де Йонг 12, 33, Диего Карлос 74 - Лукаку 5 (пен.), Годин 36

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос (Гудель 85), Кунде, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос (Эль-Хаддади 71), Де Йонг (Эн-Несири 85), Сусо (Васкес 77)

"Интер": Ханданович, Годин (Кандрева 89), Де Фрай, Бастони, Д'Амброзио (Мозес 77), Гальярдини (Эриксен 77), Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 77)

Предупреждения: Диего Карлос 4, Банега 45 - Барелла 41, Бастони 55, Гальярдини 74

Лига Европы обычно остается в тени. Однако в финале-2020 "Севилья" желала шестой победой за 15 лет закрепить статус королевы турнира. Тем более, что даже политики Андалусии называют ее гордостью региона и всей Испании. Желала проводить как следует Эвера Банегу, принести первый трофей как капитану Хесусу Навасу. Ну а "Интер" в первом каком-либо трофее за девять лет видел возрождение клуба. Более того - Тuttosport требовал победу для Италии. А Corriere Dello Sport даже заявил: "Ты - Италия". Так что команды не могли не зажечь.

Голы в дебюте матчей, в частности, первым ударом по воротам, уже стали визитной карточкой "Интера". Первый момент в отчетном матче как раз создала "Севилья" - Ханданович ошибся на перехвате навеса, а Фернандо попал в него. Однако тут же Лукаку убежал в контратаку и был завален сзади Диего Карлосом, привезшим пенальти уже в третьем матче подряд. Пенальти принес Ромелу 34-й гол в дебютном сезоне за "Интер", сравняв по этому показателю с Роналдо. И продолжил его рекорд до 11-ти матчей в турнире подряд с голами.

"Севилья" не растерялась. Даже сумела заставить соперника пропустить впервые в первые 20 минут в нынешнем Еврокубковом сезоне. И впервые за десять матчей во всех турнирах - до 15-ой минуты. Люк Де Йонг, появление которого в стартовом составе несколько удивило, избавился от Година и замкнул головой навес Наваса. А закрепил равное начало... арбитр Данни Маккели, не пожелавший даже просмотреть видео в эпизоде с ударом Бареллы и рукой того же Карлоса. Хотя в последний момент рука уругвайца как раз двинулась к мячу.

К середине тайма темп упал. "Севилья" продолжала владеть мячом, "Интер" останавливал ее фолами и заставлял фолить в ответ. Кроме двух неточных ударов Д"Амброзио из центра штрафной, ничего не было. Зато были "стандарты". Штрафные. Де Йонг вновь пробил головой (Банега навесил). Диего Годин ответил точно тем же с навеса Брозовича, став шестым игроком и первым защитником в истории, забивавшим в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА. А Ханданович в самой концовке тайма потащил удар головой Окампоса из-под перекладины.

Второй тайм начался осторожнее. Будто напоминая о том, что вообще-то с игры в первом команды создали мало. "Севилья" даже чаще отдавала мяч "Интеру", хотя и старалась не подпускать его близко. Прорыв Лукаку один-на-один через полполя на 65-ой минуте не разбудил игру. Поскольку Буну блестяще спас. Усталые команды будто ожидали дополнительного времени. Вмешался герой сезона миланцев Лукаку. При очередном штрафном Диего Карлос пробивал через себя ножницами красиво и неточно. Пока Ромелу не подставил ногу.

Антонио Конте обвиняли в провальной Еврокубковой карьере. Ромелу Лукаку - в провалах в больших матчах. Еще в начале июля "Интер" считали бесхарактерной командой, упустившей Скудетто, часто пропускавшей в концовках матчей. В решающий момент все это вернулось. Вернулась и "Севилья", Испания. Шесть ее титулов победителя Кубка УЕФА/Лиги Европы - в два раза больше, чем у кого-либо другого. А Испания не проигрывает чужакам в финалах Еврокубков уже в 15-й раз подряд. Возрождение и переворот в ее войне с Италией? Не в 2020-ом.

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В статье: Лига Европы Интер (Милан) Севилья (Испания)
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Комментарии (49)
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Лекарь (село Дарница)
22.08.2020 в 01:43
Это был финал, в котором я не болел. Даже по ходу поединка. Просто оставался равнодушным. Севилье - поздравления, Интеру - сочувствия. Жду финал Лиги Чемпионов, там точно буду болеть за Баварию. И за "5 лямов в пользу Ливера".
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Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:26
Севильское проклятье в Лиге Европы можно снять только переименованием турнира.
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okolegko (Київ)
22.08.2020 в 01:19
Чотири з п’яти були забиті після стандартів... Це футбол? Та ще непризначений пеналь на Лукаку. Ну його
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Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:30
Да олежко, это Футбол. А шо не так? На Острове тоже со стандартов много забивают. Голы красивые кстати.
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Horus (Днепропетровск)
22.08.2020 в 01:18
Ой, будто кто-то сомневался. Какая неожиданность... Они шо до Коноплянки ЛЕ выигрывали, шо с ним, шо после него)
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0
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:17
Лучше проиграть полуфинале 0:5, чем в финале 2:3. Трусливая и осторожная игра Интера и трофей у никакущей Севильи
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0
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Лекарь (село Дарница)
22.08.2020 в 01:45
Это глупое мнение крота зашоренного. Как лучше проиграть))
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Лекарь (село Дарница)
22.08.2020 в 01:46
Кстати, болельщики Днепра, НАСТОЯЩЕГО Днепра, считают, что лучше в финале проиграть 2:3.
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0
Одинзавсех (Харьков)
22.08.2020 в 01:03
Хороший матч - достойный финала. Соперничали две тренерские концепции. Победить могла любая. Но победила та, в которой было больше футбола, с нашей зрительской точки зрения. Если привести метафору, как шахматную партию, то играли 2 гроссмейстера. Интер - Шахтер, как гроссмейстер - с перворазрядником.У меня только один вопрос: Диего Карлос завалил в штрафной площадке Лукаку, получил пенальти и желтую карточку, за что был удален Хачолава, заваливший игрока Вльфсбурга за полтора метра до штрафной?
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0
-1
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almostfullmoon (Днепропетровск)
22.08.2020 в 01:03
Прям ностальгия. Наш Днепр тоже с таким счетом проиграл Севилье
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
22.08.2020 в 00:55
Ідеальна лебедина пісня Евера. Дякую за все і сподіваюся побачити знову в Европі. Один із найкращих АПЗ останнього десятиліття.
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+1
-1
Emperor9 (Чернігів)
22.08.2020 в 00:30
І ще магія цифр. Після цього фіналу у Інтернаціонале 3 перемоги в кубку Чемпіонів, дві поразки у фіналах, 3 перемоги в кубку УЄФА, дві поразки в фіналах. Разом 6 кубків, у Севільї просто шість кубків УЄФА, любить футбольна богиня симетрію
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+2
-2
Comment06 (Украина)
22.08.2020 в 00:27
Равный матч равных соперников с равными шансами на победу. Наверное, Севилья больше этого хотела. Да, и по- футбольному это справедливее - обыграли явного фаворита МЮ, а Интер не сильнее перепуганного Шахтера на 5:0. Символично, что решающий гол в свои ворота забил Кинг Конг Лукаку- такой же футболист, как Валуев- боксер.
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+4
-2
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DynamoKiyv (Київ)
22.08.2020 в 00:27
Прекрасный финал, сильнейший победил. Но запомнился эпизод такой, перед 3-им (и как оказалось победным голом), игрок, которому оказывали помощь медики в поле, не вышел после этого за линию поля, и мяч ввели в игру, судья увидел это, остановил игру, указал игроку покинуть поле и после этого разрешил продолжить матч. Ничего не напоминает?
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2020 в 00:17
Прекрасный зрелищный матч с интригой до самого конца. Рад за Севилью, хоть и смотрел с позиции нейтрального болельщика. Рад за Лопетеги, оказывается, если выгоняют из Реала - это не всегда плохо. Жаль Конте, но этот парень не потеряется, даже если его уволят. В общем - прекрасный вечер.
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+5
-1
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hardcorepwnz (Украина)
22.08.2020 в 00:19
У Лопетеги хоть что-то хорошее за последние годы произошло, а то как-то покатилась карьера под откос)
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2020 в 00:19
Согласен.
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
22.08.2020 в 00:20
ЛаЛига рулит
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+4
-1
avatar
Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:16
Где АПЛ, где?
0
0
avatar
Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:17
Как самочувствие братуха?
0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
22.08.2020 в 00:14
Радовались, что Шахту опозорили... давили изо всех сил и до конца. А стоило то силёнки поберечь... а на финал силёнок то и не хватило...
Ответить
+4
-1
Emperor9 (Чернігів)
22.08.2020 в 00:16
И Каштру такий, дивлячись на Конте:"На його місці повинен був бути я"
Ответить
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
22.08.2020 в 00:17
Не важно, кто бы был в финале, все равно бы Севилья выиграла
Ответить
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.08.2020 в 00:12
Ну и отдельно рад за кантерано Мадрида Серхио Регилона. Сильно прибавил парень в этом году, надеюсь его вернут, не будет игнорировать Зидан, а Марсело с почестями таки отправят на заслуженный отдых.
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+2
-2
vlotko (Броди)
22.08.2020 в 00:11
Який збіг обставин: той хто заробив пенальті, той красиво реабілітував через себе себе, той хто забив пенальті ще раз забив, але в свої ворона. Тим і цікавий футбол.
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+2
-2
Emperor9 (Чернігів)
22.08.2020 в 00:11
Все таки Лукаку перевершив Рональду, 12 гол, той самий
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+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.08.2020 в 00:12
Ответить
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.08.2020 в 00:17
Ну смешно их сравнивать, Лукаку конечно хорош, но тот Роналдо до ужасных травм был лучшим нападающим в истории футбола.
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0
-2
olegirkovskiy (Dnepr)
22.08.2020 в 00:10
Команда вышла с целью победить,а Интер в штаны ....,как горняки -помните,Фаворит здесь Севилья - это вновь доказано в шестой раз
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
22.08.2020 в 00:08
За веселый финал нужно благодарить именно Интер. Не забей итальянцы первый гол в начале, все бы90 то минут был бы второй тайм с итоговым 1-0 для Севильи.
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+1
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.08.2020 в 00:07
Ну понятно, можно было и не играть, Лига Севилья, она такая Жаль Лукаку, он так сумел собраться в Интере и играл с душой, но в самой важной игре не повезло.
Ответить
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.08.2020 в 00:05
немного оффтопа. смотрел пиратскую трансляцию с какого-то рссукого канала. Местные комментаторы, перечисляя финалы с участием Севильи, деликатно "забыли" про Дніпро. Какие же мышебратья закомплексованные неудачники)
Ответить
+4
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
22.08.2020 в 00:08
Ну на Матч Футбол вспоминали игру с Днепром
Ответить
+1
-2
avatar
Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:08
Та то лишь бы ляпнуть и лишний раз обосрать русских. И спрашивается, к чему оно ото ляпнуло в теме про финал ЛЕ, где играли испанцы и итальянцы?
0
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:20
Говард, тебе жалко, что чел потролил лаптеногих упырей?
+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.08.2020 в 01:34
Барселонцы все тупые: не русских, а россиян.
+1
0
avatar
Говард (землянин)
22.08.2020 в 01:43
Я вообще удивляюсь, человек язвительно с издёвкой пишет вместо слова русского - рссукого и продолжает и дальше писать на языке рссуких Пиши уже на мові тогда коли так.. Ось як наприклад я пишу зараз.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
22.08.2020 в 00:05
Браво Севилья!!! Молодцы! Рад за Лопетеги. И Лукаку молодец
Ответить
+6
-3
ShtanGa (Славське)
22.08.2020 в 00:02
Заслужена перемога, Інтер був ніякий, особливо у др. Таймі. Мені шкода Лукаку
Ответить
+4
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.08.2020 в 00:01
Такое чувство что кто то из болельщиков Севильи поймал джина и загадал желания выигрывать все время ЛЧ.но джин был глухой и теперь Севилья выигрывает ЛЕ
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+2
-8
givchak (Дрогобич)
22.08.2020 в 00:01
Точна копія фіналу Севілья-Дніпро
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.08.2020 в 00:00
Севилья - это команда феномен. Вроде и не топчик, но на евроарене очень достойно выступает. Лига Европы это действительно ее турнир по ее силам.
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+9
-3
absurdlight (Kiev)
22.08.2020 в 00:00
Я же говорил, что это какая-то Лига Севильи))
Ответить
+7
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.08.2020 в 23:59
Вот и опять, второй раз подряд, в игре с участием Интера забито пять мячей. Разница только в том, что сегодня три из них в ворота самого Интера...
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+5
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
21.08.2020 в 23:59
Красавцы.
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+5
-3
denis066 (Днепр )
21.08.2020 в 23:57
Раскатали как щенков-
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+7
-4
adidas77 (Cумы)
22.08.2020 в 01:05
Раскатали как щенков, это про кротов в полуфинале. А сегодня был финал двух достойнейших соперников!
Ответить
+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:18
Кто кого раскатал, пердянин?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2020 в 23:56
молодцы! 6 из 6
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+7
-5


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