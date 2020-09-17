ЛЕ. Арис - Колос 1:2. Красивое продолжение красивой истории

Красиво "Колос" подошел к историческому старту в Лиге Европы: с открытием домашней уютной арены, с разгромом первого соперника на ней, с подписанием звезды украинского футбола и изменением стиля одежды для деловых делегаций. В таких случаях говорят, что развитие идет семимильными шагами, но важным также остается и результат на футбольном поле. "Арис" был фаворитом этого матча и начал как фаворит. А игроки "Колоса" нервничали. Хотя зря – соперник этот не сильнее рядовых представителей УПЛ, из рук и ног которых ковалевцы и вырвали право сыграть на международной арене.

"Арис" держал мяч и атаковал, но как-то безыдейно. Греки легко проходили центр поля и заходили в штрафную площадку Волынца, но на завершающей фазе действовали сумбурно. На передачу Фетфацидиса после его сольного прохода так никто и не откликнулся, удар Гамы не стал неожиданностью для Волынца, а выстрел Матильи со штрафного "облизнул" перекладину. Это был едва ли не единственный содержательный момент хозяев за 45-минутку – со стандарта. "Колос" создал больше опасности. Что важно: создал ее в результате командных действий.

Дальний неточный удар Богданова вынесем за скобки. А вот после навеса Новака Зозуля обязан был забивать на дальней штанге – Алексей не попал по мячу. Шанс был идеальный. Как и у Смирного, который пробивал после активности второй волной (сначала опасность шла от Антюха) – мяч попал в голкипера. Очень жаль, что "Колос" не использовал хотя бы одну из своих возможностей.

Но в начале второго тайма украинцы за свои предыдущие ошибки с реализацией исправились. Очень быстро. В первой же атаке после возобновления поединка "Колос" заработал право на штрафной удар на левом фланге, Богданов выполнил глубокую навесную передачу, а Евгений Новак легким прикосновением к мячу замкнул ее на дальней штанге.

"Арис" завелся. Эта команда отреагировала на пропущенный гол не страхом, не смущением, а спортивной агрессией. Под давлением "Колос" замкнулся в своей штрафной площади и допустил ошибку. Из свободной зоны на правом фланге последовала передача во вратарскую, от кого-то из гущи футболистов мяч отскочил к Бруно Гама на линию штрафной площади, тот освободился от опеки двух соперников и классно пробил в верхний угол – 1:1.

"Колос" не после этого гола растерялся, а еще раньше. Однако в этом и особенность команды Руслана Костышина – она ​​умеет терпеть и преодолевать трудности. Немного времени прошло до того, как ковалевцы во второй раз вышли вперед. И что важно – у "Ариса" для второго гола во время этого отрезка шансов не было. Героем эпизода на 62-й минуте стал Денис Антюх, удачно сыгравший на добивании. Хотя отмечать надо и его партнеров – это была атака, в которой приняло участие немало игроков. В частности, Лысенко все начал, Антюх поддержал и подключил Морозко, тот подал на Емца, после удара которого и выпала возможность для результативного добивания.

А вот дальше началась жара. "Арис" по-прежнему много атаковал, а после второго пропущенного – и подавно. Бруно Гама не уставал обстреливать рамку Волынца со средней дистанции, в одном из эпизодов в несложной ситуации украинский голкипер ошибся, но мяч с линии пустых ворот вынес защитник (кажется, Гавриш). Наконец, супер-момент Манчини в конце матча: это был реальный шанс греков спастись от поражения, но аргентинец промахнулся. К счастью для Руслана Костышина.

Было бы обидно потерять этот успех, ведь уже при счете 2:1 "Колос" трижды мог закрывать игру. Два момента были у дебютанта Селезнева, но в одном из эпизодов он не попал в рамку, в другом – не переиграл вратаря. А еще из героя в антигероя едва не превратился Антюх: примитивным ударом он запорол выход один на один, организованный Богдановым. У Дениса есть скорость и футбольная смекалка, но реализация нуждается в улучшении.

"Колос" выиграл. Выиграл, затратив, возможно, даже больше усилий, чем нужно было. Точнее, не усилий, а нервов. "Арис" ничем не удивил, и наказывать этого соперника можно было жестче. Но и так хорошо. Это красивое продолжение красивой истории, начавшейся ​​сенсационной победой в "европейском" плей-офф УПЛ. Далее – "Риека". И почему бы не попробовать одолеть и ее?!

Лига Европы. Второй квалификационный раунд

Греция. Салоники. Стадион: "Клеантис Викелидис"

Арбитр в поле – Лионель Чуди (Швейцария)

"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина) 1:2

Голы: Бруно Гама 55 - Евгений Новак 47, Денис Антюх 62

"Арис": Хулиан - Лукас Саша (Даниэль Манчини 78), Линдси Росс, Тони Даткович, Кристиан Ганя (Димитрис Манос 70) - Матилья, Джеймс Джегго - Ионнис Фетфацидис, Факундо Бертольо, Бруно Гама - Кристиан Лопес

"Колос": Евгений Волынец - Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Евгений Новак (Евгений Морозко 50), Владислав Емец - Евгений Задойя, Андрей Богданов - Евгений Смирный (Денис Костышин 88), Денис Антюх - Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 64)

Предупреждения: Бруно Гама 56, Линдси Росс 68 - Андрей Богданов 35, Евгений Задойя 37, Евгений Морозко 76, Виталий Гавриш 86