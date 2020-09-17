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ЛЕ. Арис - Колос 1:2. Красивое продолжение красивой истории

Лига Европы
(10 голосов)

Сложный, но удачный дебют

ЛЕ. Арис - Колос 1:2. Красивое продолжение красивой истории
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Красиво "Колос" подошел к историческому старту в Лиге Европы: с открытием домашней уютной арены, с разгромом первого соперника на ней, с подписанием звезды украинского футбола и изменением стиля одежды для деловых делегаций. В таких случаях говорят, что развитие идет семимильными шагами, но важным также остается и результат на футбольном поле. "Арис" был фаворитом этого матча и начал как фаворит. А игроки "Колоса" нервничали. Хотя зря – соперник этот не сильнее рядовых представителей УПЛ, из рук и ног которых ковалевцы и вырвали право сыграть на международной арене.

"Арис" держал мяч и атаковал, но как-то безыдейно. Греки легко проходили центр поля и заходили в штрафную площадку Волынца, но на завершающей фазе действовали сумбурно. На передачу Фетфацидиса после его сольного прохода так никто и не откликнулся, удар Гамы не стал неожиданностью для Волынца, а выстрел Матильи со штрафного "облизнул" перекладину. Это был едва ли не единственный содержательный момент хозяев за 45-минутку – со стандарта. "Колос" создал больше опасности. Что важно: создал ее в результате командных действий.

Дальний неточный удар Богданова вынесем за скобки. А вот после навеса Новака Зозуля обязан был забивать на дальней штанге – Алексей не попал по мячу. Шанс был идеальный. Как и у Смирного, который пробивал после активности второй волной (сначала опасность шла от Антюха) – мяч попал в голкипера. Очень жаль, что "Колос" не использовал хотя бы одну из своих возможностей.

Но в начале второго тайма украинцы за свои предыдущие ошибки с реализацией исправились. Очень быстро. В первой же атаке после возобновления поединка "Колос" заработал право на штрафной удар на левом фланге, Богданов выполнил глубокую навесную передачу, а Евгений Новак легким прикосновением к мячу замкнул ее на дальней штанге.

"Арис" завелся. Эта команда отреагировала на пропущенный гол не страхом, не смущением, а спортивной агрессией. Под давлением "Колос" замкнулся в своей штрафной площади и допустил ошибку. Из свободной зоны на правом фланге последовала передача во вратарскую, от кого-то из гущи футболистов мяч отскочил к Бруно Гама на линию штрафной площади, тот освободился от опеки двух соперников и классно пробил в верхний угол – 1:1.

"Колос" не после этого гола растерялся, а еще раньше. Однако в этом и особенность команды Руслана Костышина – она ​​умеет терпеть и преодолевать трудности. Немного времени прошло до того, как ковалевцы во второй раз вышли вперед. И что важно – у "Ариса" для второго гола во время этого отрезка шансов не было. Героем эпизода на 62-й минуте стал Денис Антюх, удачно сыгравший на добивании. Хотя отмечать надо и его партнеров – это была атака, в которой приняло участие немало игроков. В частности, Лысенко все начал, Антюх поддержал и подключил Морозко, тот подал на Емца, после удара которого и выпала возможность для результативного добивания.

А вот дальше началась жара. "Арис" по-прежнему много атаковал, а после второго пропущенного – и подавно. Бруно Гама не уставал обстреливать рамку Волынца со средней дистанции, в одном из эпизодов в несложной ситуации украинский голкипер ошибся, но мяч с линии пустых ворот вынес защитник (кажется, Гавриш). Наконец, супер-момент Манчини в конце матча: это был реальный шанс греков спастись от поражения, но аргентинец промахнулся. К счастью для Руслана Костышина.

Было бы обидно потерять этот успех, ведь уже при счете 2:1 "Колос" трижды мог закрывать игру. Два момента были у дебютанта Селезнева, но в одном из эпизодов он не попал в рамку, в другом – не переиграл вратаря. А еще из героя в антигероя едва не превратился Антюх: примитивным ударом он запорол выход один на один, организованный Богдановым. У Дениса есть скорость и футбольная смекалка, но реализация нуждается в улучшении.

"Колос" выиграл. Выиграл, затратив, возможно, даже больше усилий, чем нужно было. Точнее, не усилий, а нервов. "Арис" ничем не удивил, и наказывать этого соперника можно было жестче. Но и так хорошо. Это красивое продолжение красивой истории, начавшейся ​​сенсационной победой в "европейском" плей-офф УПЛ. Далее – "Риека". И почему бы не попробовать одолеть и ее?!

Лига Европы. Второй квалификационный раунд
Греция. Салоники. Стадион: "Клеантис Викелидис"
Арбитр в поле – Лионель Чуди (Швейцария)

"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина) 1:2
Голы: Бруно Гама 55 - Евгений Новак 47, Денис Антюх 62

"Арис": Хулиан - Лукас Саша (Даниэль Манчини 78), Линдси Росс, Тони Даткович, Кристиан Ганя (Димитрис Манос 70) - Матилья, Джеймс Джегго - Ионнис Фетфацидис, Факундо Бертольо, Бруно Гама - Кристиан Лопес

"Колос": Евгений Волынец - Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Виталий Гавриш, Евгений Новак (Евгений Морозко 50), Владислав Емец - Евгений Задойя, Андрей Богданов - Евгений Смирный (Денис Костышин 88), Денис Антюх - Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 64)

Предупреждения: Бруно Гама 56, Линдси Росс 68 - Андрей Богданов 35, Евгений Задойя 37, Евгений Морозко 76, Виталий Гавриш 86

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В статье: Лига Европы Второй квалификационный раунд Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Комментарии (128)
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ZSTV1223 (Черкаси)
18.09.2020 в 00:13
Ніколи не вважав себе ультраправим супернаціоналістом, але я гордий з того що футбольний клуб з українського села з назвою КОЛОС з всіма українцями в складі, навіть на заміні, виграв в Лізі Європи в європейського клубу з купою легіонерів.
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
18.09.2020 в 00:24
Чувак, может в тебе патриот немного проснулся?)))
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+1
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 23:56
Хорваты сс..ки злее и жёстче греков будут... Нам такими же надо быть, шоб их пройти. Отбросить страх и в кость и в кость..
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+2
0
alex 66 (Кременчуг)
17.09.2020 в 23:55
Колоски зачет, очечи кап..кап, бабульки кап..кап.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
17.09.2020 в 23:43
А что я раньше писал? Что у наших команд удачно идут игры с греками! Олимпиакос обыгрывали и Динамо, и Днепр, и Шахтёр, и Металлист. Также от киевлян вылетал АЕК, а от харьковчан ПАОК. Последние только Олимпик наш смогли пройти(дисква Металлиста не в счет) Теперь вот Арис потерпел от Колоса!)
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+5
0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:48
С хорватами тоже неплохая статистика, будем надеяться...
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
17.09.2020 в 23:55
Панатинаикос ещё нагибали, в 1995г., 1998г. , ДК
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0
0
vlotko (Броди)
17.09.2020 в 23:39
Молодці!!! Хорватів також треба проходити, але чому знову на виїзді гра?
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+3
0
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Динамо-машина (Киев)
17.09.2020 в 23:40
Такой вот неудачный жребий...(
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0
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:41
Это отношение Европы к Коваливке
0
0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:45
Да прям там отношение - Динамо повезло, другим нет
0
-1
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Динамо-машина (Киев)
17.09.2020 в 23:45
Возможно при заходе в еврокубки решили новичку устроить "тёмную")))
0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 23:39
Зря на Селезня гоните, он своё дело на опыте сделал, время потянул, повалялся, защиту поднапряг, командных дух приподнял.. На замену его выпускать на 15-20 минут, шобы потянуть время, самое то. Да, кстати, Селезня, как игрока, терпеть ненавижу.
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
17.09.2020 в 23:46
100%, его выпустили тогда, когда было нужно и он своё дело сделал!
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+3
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
17.09.2020 в 23:52
Свое дело он не сделал,в моменте,когда подстраивался под рабочую ногу,более того это смотрелось бревновато(слово хоть и придуманное но самое то)
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+1
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
18.09.2020 в 00:01
На тот момент нам не надо было забивать кровь из носу, так шо, как получилось, так получилось. Главное, шо он по мячу попал и в створ полетело...
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
17.09.2020 в 23:28
Молодцы!
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+3
0
Comment06 (Украина)
17.09.2020 в 23:25
Молодцы! Первый блин не комом, хотя мог им стать. Есть потенциал у Колоса- все быстрые, техничные, с пасом, сыгранные, единственный минус- отсутствие международного опыта. После пропущенного гола минут на 15 попали в ступор. Хорошо, что мастеровитым соперникам, большинство из которых на склоне карьеры, не хватило сил додавить. Какие- нибудь немцы порвали бы. Плохо, что с Риекой тоже на выезде. Но, аппетит приходит во время еды, эта победа прибавит сил и уверенности коваливцам, да и Селезнев ,может, разозлится и пользу принесет-не такой уж он нулевой. Пока за Колос не стыдно. Шансы - 50 на 50.
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+8
0
AntinBandera (Leopolis)
17.09.2020 в 23:32
Та ніби вже наступний тур у два матчі має бути, хіба ні?
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
17.09.2020 в 23:36
Одного і він буде в Хорватії
0
0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:37
ЛЧ следующий тур из двух матчей, ЛЕ - из одного
0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:25
Героем эпизода на 62-й минуте стал Денис Антюх, удачно сыгравший на добивании. Хотя отмечать надо и его партнеров – это была атака, в которой приняло участие немало игроков. В частности, Лысенко все началВладимир Лысенко (Евгений Селезнев 60)Это как?)))
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+1
0
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:23
Арис ни о чем..Бруно Гаму срочно вернуть в Днепр..Он там нужнее. Колос поздравляю с 1-й Межд.победой..Чисто укр.команда без единого легионера переиграла так называемую греч. команду (только с двумя греками в составе) на ее поле..Браво!
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+4
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
17.09.2020 в 23:27
Гаму в Днепр,а кормильца назад в рос.Кубань, пусть там кормится.
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+4
-1
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 00:18
Чем тебе Селя не угодил..Он в Колосе сейчас..и ему пользу свою еще принесет...и Б. Гама мне понравился..В отличной форме португалец..Закалка Днепра чувствуется ,но один в воле не воин..
0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.09.2020 в 23:23
Молодцы ребята заслуженно. Но в дальнейшем не нужно боятся. вы обыгрывали Динамо и неплохо смотрелись с Шахтеров. Но Арис как не крути даже и близко не Динамо и Шахтер. Смелее
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+4
0
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:23
Арис ни о чем..Бруно Гаму срочно вернуть в Днепр..Он там нужнее. Колос поздравляю с 1-й Межд.победой..Чисто укр.команда без единого легионера переиграла так называемую греч. команду (только с двумя греками в составе) на ее поле..Браво!
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+3
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
17.09.2020 в 23:19
А что удивительного?Выиграли по делу,Антюх должен был хоронить греков за 5 минут до конца.Колос просто слишком много мандражировал.А зря греки ничуть ни сильнее.
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+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:15
11 украинцев против грека и 10 интернационалистов, приятно ж)
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+14
0
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:14
Поразительно.!..Мало известная в Европе укр. команда Колос Без одного легионера ..переиграла Арис " греческую " команду только с двумя греками на их поле..Супер!
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+7
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:32
Наверное Колос не мало, а вообще не известная команда
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0
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:32
В
0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
17.09.2020 в 23:44
Малоизвестная,но со своей поставленой игрой ,интересно играют и с ДК и Шахтером.
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0
0
maks1923 (Ирпень)
17.09.2020 в 23:13
Колос с победой ,удачная неделя для наших
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+9
0
Bonus (Львів)
17.09.2020 в 23:10
Молодці, респект! Дуже важлива перемога, особливо в плані психології, далі страху буде менше, головне не рослабитися з хорватами.
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+8
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2020 в 23:09
Кормілєц просто шматок гівна, грали з 64-й хв 10-х
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+11
-5
pilips111 (Чернигов)
17.09.2020 в 23:09
Молодцы! Наши ребята намного физически сильнее маленьких греков, почти всю силовую борьбу выигрывали. Очень важные очки в копилку. Надеюсь не последние.
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+8
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2020 в 23:08
Молодці! Мало хто вірив у перемогу у Греції.
Ответить
+5
-1
Просто любитель (Днепр)
17.09.2020 в 23:13
Я верил. Даже ставка сыграла
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:07
там сегодня какой-то юзер писал что зарядил на победу КК пару сотен, с победой, чувак)
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+5
0
kanoist (мариуполь)
17.09.2020 в 23:06
Колос- РиекаДесна- Вольфсбург
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+2
0
Dr. House (Подолье)
17.09.2020 в 23:14
Наоборот
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 23:06
Кравченко надеюсь восстановится к Риеке,а ещё бы усилиться парочкой игроков в защиту и опорную зону
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+2
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.09.2020 в 23:05
Все наши молодцы, но С. показался инородным телом в этом матче...
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+7
-2
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:31
Это тебе с перепугу показалось...Селя играл без подготовки с командой...с Белого листа..
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0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.09.2020 в 23:05
Таки, правда-"кормільця" з його понтами потрібно гнати з команди, його не переробиш.
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+9
-2
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:28
Селя играл с Белого листа..без тренировок с командой...и каши не испортил..Молодец
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.09.2020 в 23:04
в Арисе 1 грек остальные левые --молодцы играть надо смелее не бояться
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:03
это просто КОЛОСС!)) похоже, Костышин пока не может внушить команде филосифию победителей, так как греков можно было проходить гораздо спокойнее. С чего бы 5 месту Украины не проходить 5е Греции, даже если дебютант
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+12
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:34
Колос вроде шестым закончил?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:40
стыки за 5 место выиграл
0
0
kanoist (мариуполь)
17.09.2020 в 23:03
Колос- РиекаДесна- Вольфсбург
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+2
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:02
А чего это "специалисты" в футболе на Селезня гонят? У него опыта в еврокубках больше чем у 2-х команд, там упал, там нарушил, время работало на нас, что вам надо?
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+9
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:04
надо было, чтобы Петухов, выходя на ворота по правому инсайду, не лупил прямо в воротника, как полено
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+9
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:07
Аргумент!!!
+1
-5
oleg dynamo (львівська)
17.09.2020 в 23:07
маючи мяч у кормільца скільки разів вибили?раньше хоть корпусом вмів прикривати...
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0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:08
Не считал, а есть статистика?
0
-1
oleg dynamo (львівська)
17.09.2020 в 23:10
а футбол дивився,чи зразу на сайт...?
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:13
Прикинь всю игру, и спать не тянуло, как во вторник)))
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:07
Ты жидок, видать большой спец, раз тебя его игра устроила
Ответить
+4
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:09
Серёга, не баклань, тут уже пару дурней длговорились
+1
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:10
Правда? Каким образом?
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:10
И ты мой конец у лица держал?
+1
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:12
Ты пед.рило, осторожнее со своим концом обращайся, а то будешь махать где не надо - без него останешься
+4
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:14
Рот прикрой, поц
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:15
И, серёга, не возбуждайся с мыслями о мужских достоинствах)))
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 23:17
Ну точно гамасек - то про концы начинаешь, то про возбуждение, иди-ка ты поищи своих...
+3
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:21
Ты и ещё парочка, все остальные нормальные
+1
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
17.09.2020 в 23:39
А кто на него гонит?Выглядит тяжеловато и это только через 5 минут как вышел на поле,вместо отработки в активной обороне,вялая ходьба в районе центра поля,момент запорол(кто в современном футболе пять минут подстраивается под рабочую ногу,качни вправо,уйди влево).Вроди бы все перечислил .А да из положительного,это то,что он твой земляк и у него огромный опыт в еврокубках.И пожелание к тебе лично,побольше анализа и поменьше грубости.
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+1
0
lucky_guy
17.09.2020 в 23:01
Молодцы! У Ариса в атаке по техничней футболисты, но Колос намного лучше организован, особенно в обороне. Селя сдох за 10мин, но заметно усилил и постоянно был на мяче. Удачи, мужики
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+12
0
Саша AS80 (Харків)
17.09.2020 в 23:01
а кацаня от братьев грузин вылетает !!! Выпью 150 коньячка !
Ответить
+15
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:04
да, мсклк традиционно порадовали)
Ответить
+2
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 23:01
Вот что тунец животворящий делает! Сам них@ра не играл, но как талисман своё дело сделал )))
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+7
0
филанкрот (donetsk)
17.09.2020 в 23:05
але час потягнув
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+5
-1
Bogdan36 (Kiev)
17.09.2020 в 23:01
Ребята, вы не молодцы, ВЫ МОЛОДЦЫ!!!Первый матч, на выезде и Победа!!!Продолжайте в том же духе!!)
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+13
0
avatar
Drovko (Lviv)
17.09.2020 в 23:00
Ковалівка респект. Сила України в селі) і то є істина)))...а греки лопухнулися....хотіли на городі сільську команду обіграти.
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+27
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:00
Тонко
Ответить
+10
0
avatar
Prideman (Lviv)
17.09.2020 в 23:06
Ваше здоровя)
+3
0
oleg dynamo (львівська)
17.09.2020 в 23:00
Що Лисенко що кормілєц -без допомоги,а так вся команда просто молодці!
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+5
0
Русланбай (Рівне)
17.09.2020 в 22:59
я заклика всіх вболівальників більше не говорити що в нас слабкий чемпіонат !!!!!! Ну не може 6-та !! команда зі слабкого чемпіонату НА ВИЇЗДІ обіграти клуб грецької ліги, хай не гранд, але всеж греки. В нас дуже пристойна ліга !!!! Ну і от перші зароблені гроші Колосом - 280 000 євро за участь в QLF раунді. Далі мінімум ще 300 000 зароблять за участь у PLY OFF
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+8
0
football_soccer (Украина)
17.09.2020 в 23:04
с таким же успехом можно сказать, что и у болгар сильный чемпионат, ведь они были в 10 минутах, что бы обыграть в недавнем прошлом финалистов Лиги чемпионов и команду АПЛ. Несмотря на успех Колоса, лига у нас слабая, слабее греческой и голладской. Победы Колоса и Динамо были за счет тренерской мысли и самоотдачи футболистов, но не на классе, класса , пока нет.
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0
-4
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Prideman (Lviv)
17.09.2020 в 23:09
не слабший грецького. глянь у таблицю коефіцієнтів.
+4
0
efim423 (odessa)
17.09.2020 в 23:05
в Греции тоже слабый чемпионат и ещё много где слабый , большую часть игр упл не интересно смотреть , не нужно равнятся на слабые лиги
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+1
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
18.09.2020 в 00:05
Efim423 наш чемпіонат не цікаво дивитись не тому що немає на що дивитись, а тому що поганий рівень трансляції. Давно про це знаючі люди говорять.
0
0
Litb@rski (Кёльн)
17.09.2020 в 23:10
Один раз на фарте можно и Реал обыграть это не говорит о силе чемпионата...давай посмотрим что дальше будет
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+1
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:38
Арис и Реал... Вы льстите грекам
0
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:38
Разве что Реал фарма
0
0
urik (Кривой Рог)
17.09.2020 в 22:59
Даже , не дай Боже , если бы и пропустили -- снял бы шляпу перед командой ! Бились до конца, самоотдача полная , чувствуется , что есть команда , а не сборище немотивированных миллионеров...
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+13
0
Litb@rski (Кёльн)
17.09.2020 в 23:12
Главное команде призовые за прошлый сезон выплатить перед матчем
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0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 22:59
Ну и хочется отметить - понимаю, что у Кормильца опыт и все такое и лучше за него жо.по.й в штрафной соперника никто в Украине не пихается. Но смотреть, как он не может сделать рывок за мячом и перемещается по полю пешком, тогда как вся команда рвет жилы в защите - очень тяжело. Исландец был интереснее(...
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+11
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 23:05
А где он рывок не сделал? Когда Антюх отдавал в штрафную параллельно боковой, а Кормилец был в центре?
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.09.2020 в 23:20
Тунец - жирное , бесполезное создание
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
17.09.2020 в 23:56
Рывок он сделал к судье за липовым пенальти
0
0
Русланбай (Рівне)
17.09.2020 в 22:59
я заклика всіх вболівальників більше не говорити що в нас слабкий чемпіонат !!!!!! Ну не може 6-та !! команда зі слабкого чемпіонату НА ВИЇЗДІ обіграти клуб грецької ліги, хай не гранд, але всеж греки. В нас дуже пристойна ліга !!!! Ну і от перші зароблені гроші Колосом - 280 000 євро за участь в QLF раунді. Далі мінімум ще 300 000 зароблять за участь у PLY OFF
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+7
0
Djibouti (Djibouti)
17.09.2020 в 22:59
Всегда на евроарене болею за наши клубы, молодец Колос, после 1;1 было стремновато, но кабан Селик( при том что он колхозник ещё тот) стало спокойней, Молодцы Спасибо Болеем дальше
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+3
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
17.09.2020 в 23:25
...было стремновато, но кабан Селик стало спокойней.
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 22:59
Ещё бальзам на душу-влёт Д(Москва) тбилисскому Локомотиву)))
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+9
-3
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 23:05
Порадовали братья грузины))))
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+5
-1
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Крестоносец. (Полтава)
17.09.2020 в 22:59
Теперь кличка "Мужики" переходит к Колосу! Браво, молодцы!
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+13
0
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Hugo64 (PARIS)
17.09.2020 в 23:01
это точно-
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+1
0
Bogdan36 (Kiev)
17.09.2020 в 23:03
За наших "мужиков" под руководством тренера "с европейским менталитетом" я очень сильно обеспокоен.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:05
неа
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0
-1
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 22:59
Средний кэф на победу Колоса был 4,6
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+7
0
FCZK-1922 (Кировоград)
17.09.2020 в 22:58
Молодцы!
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+7
0
Термит (Киев)
17.09.2020 в 22:57
Селезнев - инородное тело, 2 желтых за симуляцию наработал за 20 минут. Это из негатива. Колос - с победой! Заслужили!!!
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+7
-4
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
17.09.2020 в 22:57
Красавцы!
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+6
0
Geka 34 (Запорожье)
17.09.2020 в 22:57
Просто БРАВО!!!
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+8
0
1_Rui_3 (Винница)
17.09.2020 в 22:57
С этого матча начинаеться новая страница в истории Колоса,удачи в будущих играх им!
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+11
0
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 22:56
При Засухе в этом году наш Колос колосится гордо. Молодцы.
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+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.09.2020 в 22:56
Красавцы, поздравляю!
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+9
0
hunter_kiev (Київ)
17.09.2020 в 22:56
Греки в шоці. Більшість із нас теж.Молодці селяни!)
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+14
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 22:56
Супер! Красавцы!!
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+8
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.09.2020 в 22:56
не ожидал столько победы. сколько хорошей игры с множеством моментов
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+8
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.09.2020 в 22:56
Колгоспники, кажете...
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+7
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 22:55
Красавцы!!! Мои поздравления!!!
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+12
0
ГенриВол (Волочиськ)
17.09.2020 в 22:55
Селезень гниляк. Я шокований
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+7
-8
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.09.2020 в 22:56
Конкретно, пжл.
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 22:54
Отлично. Всех с победой ))!!! Кто придумал обозвать Арис фаворитом ??? Никакие...!!! А Колос - молодцы !!!
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+14
0
Лекарь (село Дарница)
17.09.2020 в 22:54
Молодцы!
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+9
0
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 22:54
Молодці!
Ответить
+9
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.09.2020 в 22:54
А зачем тунец по полю ходил? Решили фору дать в одного игрока грекам?
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+14
-4
ГенриВол (Волочиськ)
17.09.2020 в 22:57
За то язиком тріпається добре
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2020 в 22:54
туда!!!
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+1
-5
ГенриВол (Волочиськ)
17.09.2020 в 22:54
Молодці!!! Бились із останніх сил.
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+10
0
typeR (Луганск)
17.09.2020 в 22:53
Не, ну что тут сказать - это успех. Пусть будут еще
Ответить
+9
0
филанкрот (donetsk)
17.09.2020 в 22:53
молодці!
Ответить
+7
-2
VictorVG (Белая Церковь)
17.09.2020 в 22:53
молодцы
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+10
0
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Dany_Red (Харьков)
17.09.2020 в 22:53
С почином, ребята!!!
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+13
0


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