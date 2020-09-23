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Украинская бригада арбитров рассудит матч ЛЕ Хапоэль - Мазервелл

Лига Европы
(1 голосов)

Главным будет Сергей Бойко

Украинская бригада арбитров рассудит матч ЛЕ Хапоэль - Мазервелл
Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Так, поединок "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия), рассудит бригада во главе с Сергеем Бойко.

На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анатолий Абдула.

Напомним, что матч состоится в четверг 24 сентября.

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В статье: Сергей Бойко Мазервелл (Шотландия) Хапоэль (Беэр-Шева)
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Источник:
УАФ

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