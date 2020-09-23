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Украинская бригада арбитров рассудит матч ЛЕ Хапоэль - Мазервелл
Главным будет Сергей Бойко
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего квалификационного раунда
Так, поединок "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Мазервелл" (Шотландия), рассудит бригада во главе с Сергеем Бойко.
На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анатолий Абдула.
Напомним, что матч состоится в четверг 24 сентября.
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Источник:УАФ
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