Лига Европы
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Немецкие журналисты не захотели слушать пресс-конференцию главного тренера Десны
Недооценка с самого начала
Предматчевая пресс-конференция главного тренера "
Зато пресс-конференция главного тренера "Вольфсбурга" Оливера Гласнера состоялась. Длилась она около 10 минут.
Сегодня состоится дебютный в истории "Десны" матч в еврокубках. В рамках квалификации Лиги Европы команда Александра Рябоконя на выезде в Германии сыграет с "Вольфсбургом". Поединок начнется в 21.15.
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Источник:Футбол News
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