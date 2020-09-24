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Немецкие журналисты не захотели слушать пресс-конференцию главного тренера Десны

Лига Европы
(2 голосов)

Недооценка с самого начала

Немецкие журналисты не захотели слушать пресс-конференцию главного тренера Десны
Новина українською

Предматчевая пресс-конференция главного тренера "Десны" Александра Рябоконя вчера не состоялась из-за отсутствия интереса со стороны немецких журналистов, передает ТК Футбол.

Зато пресс-конференция главного тренера "Вольфсбурга" Оливера Гласнера состоялась. Длилась она около 10 минут.

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Сегодня состоится дебютный в истории "Десны" матч в еврокубках. В рамках квалификации Лиги Европы команда Александра Рябоконя на выезде в Германии сыграет с "Вольфсбургом". Поединок начнется в 21.15.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
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Комментарии (39)
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FC Energy (Новая Каховка)
24.09.2020 в 12:14
Хотелось бы поставить их на место, но результат: поражение не более 2-3 мячей уже будет неплохим.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:30
Кого их? Журналистов? Так они вроде играть не собираются...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
24.09.2020 в 12:04
От поганці
Ответить
0
-1
royalstas (Вінниця)
24.09.2020 в 11:56
Покарати!!!
Ответить
+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 11:34
может они обиженные что мы их в 45ом нагнули в великой отечественной?
Ответить
+7
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 11:53
Хт оце ви? Антигітлерівська коаліція? Очєчєствєнная.
Ответить
+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 12:15
ага, особенно сильно атигитлеровская коалиция участвовала в битвах за Харьков,Киев, черкасский котел. а как они лихо Париж защищали, сколько там два выстрела было? и до Берлина немцов тоже наверное французи с англами гнали? а может восточную европу тоже америкосы освобождали? хоть одна страна мира пережила те ужасы какие пережила Украина в годы отечественной войны, и как наш народ мужественно выстоял и вышел победителем в этой страшной войне, а такие как ты утырки наслушалис всяких вятровичей. нужно знать и помнить свою историю, и отдавать должное уважение нашим дедушкам и бабушкам. антигитлеровская коалиция..до*баеб млять. еще ленд лиз тут вспомни пробитый.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 12:32
Аби не коаліція та другий фронт та не лендліз, то совок би ще років 3-4 воював, ще би поклав 10 млн. своїх людей, голодував, а там гляди б німці створили ядерну бомбу. так що не песди, путіноголовець. Нічого було пакти Молотова-Ріббентропа підписувати.
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:33
кончелыжный из Кировограда. Без лендлиза воевали бы в лаптях конницей с шашкой наголо. Дебил, посмотри чью тушенку всю войну ели, чей порох использовали при производтсве снарядов и на чьих грузовиках ездили.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
24.09.2020 в 11:58
У тебя вата болезнь...Тяжелая...Герб ссср головного мозга...
Ответить
+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 12:16
это ты кому олень? иди молись на сс галичина утырок.
0
-1
avatar
Инспектор ( )
24.09.2020 в 11:59
Ты лично как нагинал ?
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 12:18
мой дедушка нагинал, и брат бубшки нагинал, так что даже не думай язвить.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 12:33
І хто краще жив після війни (та й до), ті хто нагинав чи ті кого потім нагнули?)
0
0
viajador (село Ригачка)
24.09.2020 в 11:59
Кропивничанине, Шахтар їх нагнув в цьому році двічі як шалав. Тому й комизяться.
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
24.09.2020 в 12:19
Верняк.
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 12:21
та вкурсе, не думал что такая реакция будет на мой пост.
0
-1
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:31
Идиот.
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 12:39
два дятла упоротых, боевой дух и волю к победе тоже по лендлизу передали? или может туповатые малолетки жертвы зно не вкурсе какие планы били на слваянское население у гитлеровцев и какие планы были на наши територии, хто краще жив, соплежуй если бы не нажи деды и отцы тебя бы вообще может и не было, хотя и так понятно что лучше бы твой папа об зановеску вытер в свое время. и при чем тут ссср, я что сказал что то в поддержку союза или путлира? гребанные макаки привыкли делить людей на плохих украинцев и хороших, вот кто настоящая вата и кто вносит раздор в стране. с такими пи*арами даже не хочу диалог вести, иди на йух,
0
0
avatar
Maldini (Киев)
24.09.2020 в 11:24
Очень хотелось бы хорошего исхода-но не будет!У Десны нет опыта и сил!Хочется верить в чудеса,но не сегодня!!!
Ответить
+2
-3
ShtanGa (Славське)
24.09.2020 в 11:26
А може по класу не дотягуємо
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 11:54
І те і те, і ще по розуму. Для чого було відпускати перед ЛЄ двох Ф?
0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.09.2020 в 11:23
...ответ может быть только один-полная отдача в игре..., эх, если бы не проблемы, но зубы наточить.
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 11:55
І не поспориш...)
Ответить
0
0
skif1927 (Динамо)
24.09.2020 в 11:23
Думаю десь 5:0 буде і після матчу теж не буде запитань, давай рябий конь, доведи зворотне
Ответить
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 11:20
Ну и ладно. Недооценка и неуважение им аукнется. Хорошо если после матча немцам будет о чем спросить ... удачи , Десна !!!
Ответить
+6
-1
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:34
Кому им?? Журналистам??
Ответить
0
0
paramon7 (Запорожье)
24.09.2020 в 11:16
Ну как-то не по-европейски! Такое неуважение к сопернику. Наказать бы их на поле.
Ответить
+9
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:35
А нафига проводить прессуху, если там никого не будет??
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
24.09.2020 в 11:16
Хороший повод, чтоб нацистам показать, как сосут у украинцев.
Ответить
+5
-7
viajador (село Ригачка)
24.09.2020 в 12:00
Сволото, негайно видали свій пост, який розпалює міжнаціональну ненависть.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:35
второй дебил на ветке
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
24.09.2020 в 11:16
Нужно немцев "вжарить под хвост" -- и за тренера, и за Десну, и за страну...
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:35
кому нужно??????
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.09.2020 в 11:14
Німецькі педики Я думаю це прояв нацизма. Глядіть, щоб ця недооцінка цим фріцам боком не вилізла
Ответить
+5
-2
ShtanGa (Славське)
24.09.2020 в 11:34
Так говорять на дамбасе
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 11:56
Нацисти зараз за порєбриком. Вони ж і рашисти.
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.09.2020 в 12:36
И третий дебил по традиции латентный педик..Классика..
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.09.2020 в 11:14
Ну що ж, залишається розповісти тільки на полі німчурам. Удачі Десні!
Ответить
+11
-1


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