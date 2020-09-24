Немецкие журналисты не захотели слушать пресс-конференцию главного тренера Десны

два дятла упоротых, боевой дух и волю к победе тоже по лендлизу передали? или может туповатые малолетки жертвы зно не вкурсе какие планы били на слваянское население у гитлеровцев и какие планы были на наши територии, хто краще жив, соплежуй если бы не нажи деды и отцы тебя бы вообще может и не было, хотя и так понятно что лучше бы твой папа об зановеску вытер в свое время. и при чем тут ссср, я что сказал что то в поддержку союза или путлира? гребанные макаки привыкли делить людей на плохих украинцев и хороших, вот кто настоящая вата и кто вносит раздор в стране. с такими пи*арами даже не хочу диалог вести, иди на йух,