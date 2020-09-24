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Хавбек Колоса: Риека играет в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей
Но тем интереснее будет
Хавбек "
"Хорошая команда, рослые пацаны. Делают много подач, со всех точек. Играют в два нападающих.
Будет много борьбы. Нам нужно настраиваться на то, чтобы выигрывать единоборства. Только так мы сможем добыть результат. Тренеры нам покажут их слабые и сильные стороны. Будем готовиться.
Возможно, они играют в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей. В Украине не все команды так играют. Но нам интересно попробовать. Это новый опыт для нас", – сказал Морозко.
Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет