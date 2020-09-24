Хавбек Колоса: Риека играет в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей

Хавбек " Колоса " Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против "Риеки".

"Хорошая команда, рослые пацаны. Делают много подач, со всех точек. Играют в два нападающих.

Будет много борьбы. Нам нужно настраиваться на то, чтобы выигрывать единоборства. Только так мы сможем добыть результат. Тренеры нам покажут их слабые и сильные стороны. Будем готовиться.

Возможно, они играют в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей. В Украине не все команды так играют. Но нам интересно попробовать. Это новый опыт для нас", – сказал Морозко.