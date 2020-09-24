  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хавбек Колоса: Риека играет в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Колоса: Риека играет в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей

Лига Европы
(1 голосов)

Но тем интереснее будет

Хавбек Колоса: Риека играет в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей
Новина українською

Хавбек "Колоса" Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против "Риеки".

"Хорошая команда, рослые пацаны. Делают много подач, со всех точек. Играют в два нападающих.

Будет много борьбы. Нам нужно настраиваться на то, чтобы выигрывать единоборства. Только так мы сможем добыть результат. Тренеры нам покажут их слабые и сильные стороны. Будем готовиться.

Возможно, они играют в неудобный для нас футбол. Рослые игроки, подача за подачей. В Украине не все команды так играют. Но нам интересно попробовать. Это новый опыт для нас", – сказал Морозко.

Напомним, что матч "Риека" - "Колос" начентся сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Риека Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...