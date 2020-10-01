  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Кравец с Лехом и Качараба со Слованом выходят в группу, Вакуленко с Арарат-Армения вылетает
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Кравец с Лехом и Качараба со Слованом выходят в группу, Вакуленко с Арарат-Армения вылетает

Лига Европы
(1 голосов)

А также "Гранада", "Динамо" Загреб и ПСВ проходят в групповой этап

ЛЕ. Кравец с Лехом и Качараба со Слованом выходят в группу, Вакуленко с Арарат-Армения вылетает
Новина українською

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

***

Стадион: ГСП (Никосия)

"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда" (Сербия) 1:2

Голы: Лима 72 - Катай 45, Фальсинелли 60

***

Стадион: Максимир (Загреб)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Флора" (Эстония) 3:1

Голы: Гавранович 11, Адеми 26, Адеми 87 – Синявский 62

***

Стадион: Эледа (Мальме)

"Мальме" (Швеция) - "Гранада" (Испания) 1:3

Голы: Бергет 45 - Мачис 30, Пуэртас 58, Эррера 85

***

Стадион: Леркендал (Трондхейм)

"Русенборг" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) 0:2

Голы: Зехави 22, Гакло 61

***

Стадион: У Нисы (Либерец)

"Слован" (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0

Голы: Мара 90+5 (пен.)

***

Стадион: Стад дю Пей де Шарлеруа (Шарлеруа)

"Шарлеруа" (Бельгия) – "Лех" (Польша) 1:2

Голы: Фах 56 – Рамирес 34, Пухаш 41

Удаление: Шатка 72 ("Лех")

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Динамо (Загреб) Слован (Либерец) ПСВ (Эйндховен) Гранада Рух (Хожув)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...