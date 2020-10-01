Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Кравец с Лехом и Качараба со Слованом выходят в группу, Вакуленко с Арарат-Армения вылетает
А также "Гранада", "Динамо" Загреб и ПСВ проходят в групповой этап
Лига Европы. Квалификация. Плей-офф
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Стадион: ГСП (Никосия)
"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда" (Сербия) 1:2
Голы: Лима 72 - Катай 45, Фальсинелли 60
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Стадион: Максимир (Загреб)
"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Флора" (Эстония) 3:1
Голы: Гавранович 11, Адеми 26, Адеми 87 – Синявский 62
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Стадион: Эледа (Мальме)
"Мальме" (Швеция) - "Гранада" (Испания) 1:3
Голы: Бергет 45 - Мачис 30, Пуэртас 58, Эррера 85
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Стадион: Леркендал (Трондхейм)
"Русенборг" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) 0:2
Голы: Зехави 22, Гакло 61
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Стадион: У Нисы (Либерец)
"Слован" (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0
Голы: Мара 90+5 (пен.)
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Стадион: Стад дю Пей де Шарлеруа (Шарлеруа)
"Шарлеруа" (Бельгия) – "Лех" (Польша) 1:2
Голы: Фах 56 – Рамирес 34, Пухаш 41
Удаление: Шатка 72 ("Лех")