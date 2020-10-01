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И такое бывает. Удивительный автогол игрока Копенгагена, который вывел Риеку вперед
Экс-соперник "Колоса" в шаге от группового этапа
Хорватская "Риека", которая недавно выбила "Колос", сегодня играет с "Копенгагеном". Они смогли выйти вперед благодаря дикому автоголу.
Сначала защитник датчан зацепился о своего товарища по команде, а после Анкерсен умудрился забить автогол после удара форварда соперника в перекладину. Такое нужно пересматривать.
Franko Andrijašević ???????? hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!— Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020
Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f
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Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 22:21
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