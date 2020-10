И такое бывает. Удивительный автогол игрока Копенгагена, который вывел Риеку вперед

Хорватская "Риека", которая недавно выбила "Колос", сегодня играет с "Копенгагеном". Они смогли выйти вперед благодаря дикому автоголу.

Сначала защитник датчан зацепился о своего товарища по команде, а после Анкерсен умудрился забить автогол после удара форварда соперника в перекладину. Такое нужно пересматривать.

Franko Andrijašević ???????? hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!



Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f