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И такое бывает. Удивительный автогол игрока Копенгагена, который вывел Риеку вперед

Лига Европы
(2 голосов)

Экс-соперник "Колоса" в шаге от группового этапа

И такое бывает. Удивительный автогол игрока Копенгагена, который вывел Риеку вперед
UA-Футбол
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Хорватская "Риека", которая недавно выбила "Колос", сегодня играет с "Копенгагеном". Они смогли выйти вперед благодаря дикому автоголу.

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Сначала защитник датчан зацепился о своего товарища по команде, а после Анкерсен умудрился забить автогол после удара форварда соперника в перекладину. Такое нужно пересматривать.

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В статье: Копенгаген Риека Петер Анкерсен
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01.10.2020 в 22:21
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