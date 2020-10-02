Невероятная удача фаворита. ВИДЕО серии пенальти в матче Лиги Европы Риу Аве - Милан

Один из самых титулованных клубов Европы - "Милан" - был в шаге от вылета из Лиги Европы. Точнее в течение одного матча россонери несколько раз "стояли с поднятой ногой над пропастью", но каждый раз чудесным образом спасались. Во-первых, "Милану" пришлось играть овертайм, в котором он пропустил уже на первой минуте. Отыгралась команда Пиолы на 120-й благодаря пенальти! Поэтому пришлось пробивать 11-метровые, чтобы определить победителя.

Во-вторых, игроки "Милана" трижды не реализовали свои попытки, уже когда серия шла до первого промаха. То есть у "Риу Аве" было три шанса закрыть матч. Но каждый раз португальцы прощали итальянцев. Когда Коломбо не попал в рамку, Монте пробил так, что мяч попал в штангу, прокатился по линии ворот, ударился в другую штангу и вылетел в поле. Когда Доннарумма пошел пробивать 11-й удар, он послал мяч над перекладиной. Однако его визави - 36-летний поляк Павел Кишек - пробил аналогичным образом!

12-й удар от Беннасера ​​потянул кипер, но Геральд попал в штангу! Все закончилось на 13-х ударах. Кьяер свою попытку реализовал, а Адерлан переиграть Доннарумму уже не смог. Поэтому "Милан" сыграет групповом этапе Лиги Европы.