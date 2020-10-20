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Поединок Лестера и Зари обслужит француженка Фраппар
На матче будет работать французская бригада арбитров
Поединок 1-го тура
Ее ассистентами будут Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый арбитр – Жоан Амель.
Напомним, что Фраппар. стала первой женщиной-арбитром в еврокубковом матче, когда обслуживала Суперкубок УЕФА 2019 года.
Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2020 в 16:41
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