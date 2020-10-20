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Поединок Лестера и Зари обслужит француженка Фраппар

Лига Европы
(1 голосов)

На матче будет работать французская бригада арбитров

Поединок Лестера и Зари обслужит француженка Фраппар
Новина українською

Поединок 1-го тура Лиги Европы, в котором "Лестер" примет "Зарю", обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар.

Ее ассистентами будут Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый арбитр – Жоан Амель.

Напомним, что Фраппар. стала первой женщиной-арбитром в еврокубковом матче, когда обслуживала Суперкубок УЕФА 2019 года.

Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Стефани Фраппар
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2020 в 16:41
Де баба є - там буть біді. Шерше ля фам: шукай в п....
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