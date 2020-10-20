Поединок Лестера и Зари обслужит француженка Фраппар

Поединок 1-го тура Лиги Европы , в котором "Лестер" примет "Зарю", обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар.

Ее ассистентами будут Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый арбитр – Жоан Амель.

Напомним, что Фраппар. стала первой женщиной-арбитром в еврокубковом матче, когда обслуживала Суперкубок УЕФА 2019 года.

Также отметим, что матч "Лестер" - "Заря" состоится в четверг 22 октября и начнется в 22:00.