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Зарю и Брагу рассудит бригада судей из Грузии

Лига Европы
(1 голосов)

Во главе с Георгием Круашвили

Зарю и Брагу рассудит бригада судей из Грузии
Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" - "Брага".

Главным арбитров встречи будет Георгий Круашвили.

Помогать ему будут ассистенты Леван Варамишвили и Заза Пипия. Четвертый арбитр – Георгий Вадачкория.

Вся судейская бригада представляет Грузию.

Отметим, что 34-летний Круашвили ранее лишь однажды судил матч с участием украинской команды. Осенью прошлого года он работал на матче юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо" (Загреб) (1:1).

Напомним, что матч состоится в Запорожье в четверг, 29 октября, и начнется в 19:55.

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В статье: Заря (Луганск) Брага
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Источник:
ФК Заря

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