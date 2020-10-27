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Зарю и Брагу рассудит бригада судей из Грузии
Во главе с Георгием Круашвили
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 2-го тура группового этапа
Главным арбитров встречи будет Георгий Круашвили.
Помогать ему будут ассистенты Леван Варамишвили и Заза Пипия. Четвертый арбитр – Георгий Вадачкория.
Вся судейская бригада представляет Грузию.
Отметим, что 34-летний Круашвили ранее лишь однажды судил матч с участием украинской команды. Осенью прошлого года он работал на матче юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо" (Загреб) (1:1).
Напомним, что матч состоится в Запорожье в четверг, 29 октября, и начнется в 19:55.
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