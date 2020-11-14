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Моуринью получил условную дисквалификацию от УЕФА

Лига Европы
(2 голосов)

Жозе схлопотал бан

Моуринью получил условную дисквалификацию от УЕФА
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо схлопотал отложенную дисквалификацию на один матч в еврокубках.

Как сообщает Daily Mail, УЕФА счел Моуриньо виновным в том, что выездной для "шпор" матч против "Антверпена" в Лиге Европы 29 октября начался с задержкой.

Помимо лично Моуриньо, чья дисквалификация будет активирована в случае повторной провинности, дисциплинарный комитет УЕФА наказал и клуб Жозе.

"Тоттенхэм" выплатит штраф в 25 тысяч евро (23 тыс. фунтов) за позднее начало матча. Еще 3 тыс. евро со "шпор" возьмут за нарушение регламента УЕФА в отношении экипировки.

Добавим, что тот матч подопечные Моуриньо сенсационно проиграли со счетом 1:0.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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