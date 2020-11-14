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Моуринью получил условную дисквалификацию от УЕФА
Жозе схлопотал бан
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо схлопотал отложенную дисквалификацию на один матч в еврокубках.
Как сообщает Daily Mail, УЕФА счел Моуриньо виновным в том, что выездной для "шпор" матч против "Антверпена" в Лиге Европы 29 октября начался с задержкой.
Помимо лично Моуриньо, чья дисквалификация будет активирована в случае повторной провинности, дисциплинарный комитет УЕФА наказал и клуб Жозе.
"Тоттенхэм" выплатит штраф в 25 тысяч евро (23 тыс. фунтов) за позднее начало матча. Еще 3 тыс. евро со "шпор" возьмут за нарушение регламента УЕФА в отношении экипировки.
Добавим, что тот матч подопечные Моуриньо сенсационно проиграли со счетом 1:0.
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