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Давид Сильва получил травму и пропустит матч Лиги Европы

Лига Европы
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Футболист не поможет своей команде

Давид Сильва получил травму и пропустит матч Лиги Европы
Новина українською

Полузащитник "Реал Сосьедад" Давид Сильва получил травму подколенного сухожилия.

Напомним, что в летнее трансферное окно игрок перешел из "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. 34-летний Сильва сыграл восемь из десяти матчей за испанскую команду, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в Ла Лиге.

Сильва получил травму во время матча с Кадисом(1:0), который состоялся в воскресенье.

Клуб не сообщил о сроках его восстановления, однако предполагается, что он может пропустить около двух недель.

Теперь игрок не поможет "Реал Сосьедаду" в матче с "АЗ Алкмар", который состоится 26 ноября.

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В статье: Давид Сильва Реал Сосьедад
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