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Давид Сильва получил травму и пропустит матч Лиги Европы
Футболист не поможет своей команде
Полузащитник "Реал Сосьедад" Давид Сильва получил травму подколенного сухожилия.
Напомним, что в летнее трансферное окно игрок перешел из "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. 34-летний Сильва сыграл восемь из десяти матчей за испанскую команду, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в Ла Лиге.
Сильва получил травму во время матча с Кадисом(1:0), который состоялся в воскресенье.
Клуб не сообщил о сроках его восстановления, однако предполагается, что он может пропустить около двух недель.
Теперь игрок не поможет "Реал Сосьедаду" в матче с "АЗ Алкмар", который состоится 26 ноября.
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