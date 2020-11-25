АЕК – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и афинским ФК "АЕК".

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Положение команды Скрипника после первых трех туров критическое – ни одного зачетного пункта в копилке. Шансы на европейскую весну у "Зари" почти отсутствуют, однако это не значит, что можно продолжать гореть в матчах с другими участниками квартета. Станут ли луганчане действовать смелее на финальной трети поля соперника? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 26 ноября – в 19:50 по киевскому времени.