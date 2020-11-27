Чуйченко: Забили гол, раскрепостились, и поверили, что могут обыграть АЕК

Бывший игрок "Александрии" и "Металлиста" Сергей Чуйченко прокомментировал победу луганчан со счетом 3:0 в матче Лиги Европы группового этапа между греческим "АЕКом" и "Зарей".

- Перед матчем было беспокойство, что "Заря" в течение трех недель не имела игровой практики, и могла за этот период потерять игровой тонус. Но как показал матч, вынужденная пауза пошла им только на пользу, не растеряли физических кондиций, выглядели свежее и быстрее игроков АЕКа. Главное, ребята и тренерский штаб сделали правильные выводы, учли свои предыдущие ошибки, особенно в обороне, и предстали монолитным коллективом.

Прежде всего организационно грамотно действовала защита играя компактно, не оставляя пространства и больших коридоров между игроками. И уже у греков, в отличие от первой игры в Запорожье, не было зон, куда они могли бы врываться и делать острые продольные передачи. За весь матч хозяева не имели ни одного голевого момента, значит, оборона выполнила свою задачу на отлично.

Первый тайм прошел в равной борьбе с незначительным преимуществом АЕКа. Хотя в первые десять минут греки создали два острых момента, попытались забить быстрый гол, чтобы перевести игру под свою диктовку. Но после такой активности хозяева немного подсели, остыли, и уже "Заря" начала искать свои шансы. Конечно, удаление Шахова здорово помогло, и луганчане получили преимущество не только количественное, но и территориальное. Сразу же улыбнулась нам удача, когда вратарь допустил нелепую ошибку. Забили гол, раскрепостились, и поверили, что могут обыграть своего соперника.

Второй тайм здорово отыграли и ничего не позволили сделать АЕКу. Мы увидели прежнюю "Зарю" нацеленную на результат, с быстрыми и веерными переходами из обороны в атаку, и как следствие забили еще два мяча. Уверенная и заслуженная победа при качественной игре. Группа атаки "Зари" была сильнее своих визави. Теперь хоть и теоретический, но появился шанс побороться за второе место. Если в двух оставшихся матчах, покажут такой же футбол, будет настрой как в Греции, то можно рассчитывать на результат.

Поздравляем Скрипника и его команду с победой, которая проявила характер, и доказала прежде всего себе, что не надо заранее сдаваться. Взяли реванш, расписавшись тремя голами в Афинах! Так держать!