  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Так бы в чемпионате. Арсенал - Рапид 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Так бы в чемпионате. Арсенал - Рапид 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Арсенал - Рапид, Лига Европы, 3 декабря 2020

Так бы в чемпионате. Арсенал - Рапид 4:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Рапид, которые встречались в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Если в АПЛ у канониров дела идут так себе - они не побеждали уже три матча подряд - то в еврокубках все в порядке. Команда Артеты дает максимальный результат - пять побед в пяти поединках. На этот раз досталось венскому Рапиду. Забивали лондонцы после красивых комбинаций, однако акцентируем ваше внимание на первом мяче, когда Ляказетт вколотил с дальней дистанции.

Лига Европы. Группа В. Пятый тур
Арсенал - Рапид 4:1
Голы: Ляказетт 10 Мари 18 Нкетиа 44, Смит Роу 66 - Китагава 47

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Рапид (Вена) Александр Лаказетт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...