Так бы в чемпионате. Арсенал - Рапид 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Рапид, которые встречались в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Если в АПЛ у канониров дела идут так себе - они не побеждали уже три матча подряд - то в еврокубках все в порядке. Команда Артеты дает максимальный результат - пять побед в пяти поединках. На этот раз досталось венскому Рапиду. Забивали лондонцы после красивых комбинаций, однако акцентируем ваше внимание на первом мяче, когда Ляказетт вколотил с дальней дистанции.

Лига Европы. Группа В. Пятый тур

Арсенал - Рапид 4:1

Голы: Ляказетт 10 Мари 18 Нкетиа 44, Смит Роу 66 - Китагава 47