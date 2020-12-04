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Так бы в чемпионате. Арсенал - Рапид 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Арсенал - Рапид, Лига Европы, 3 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Рапид, которые встречались в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Если в АПЛ у канониров дела идут так себе - они не побеждали уже три матча подряд - то в еврокубках все в порядке. Команда Артеты дает максимальный результат - пять побед в пяти поединках. На этот раз досталось венскому Рапиду. Забивали лондонцы после красивых комбинаций, однако акцентируем ваше внимание на первом мяче, когда Ляказетт вколотил с дальней дистанции.
Лига Европы. Группа В. Пятый тур
Арсенал - Рапид 4:1
Голы: Ляказетт 10 Мари 18 Нкетиа 44, Смит Роу 66 - Китагава 47