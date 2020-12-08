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Брагу и Зарю рассудит бригада арбитров из Польши
Главным будет Даниель Стефански
УЕФА утвердил бригаду арбитров, которая будет задействована в матче шестого тура Лиги Европы между командами "Брага" и "
Главным арбитром встречи назначен Даниель Стефански.
Помогать ему на линиях будут Давид Голис и Кжиштоф Мырмус. 4-й арбитр – Дамиан Силвестжак.
Вся судейская бригада представляет Польшу.
Отметим, что ранее из украинских клубов Стефански пересекался только с киевским "Динамо", в домашней игре "бело-синих" против пражской "Славии" (2:0), в рамках квалификации ЛЧ двухлетней давности.
Напомним, что матч "Брага" – "Заря" состоится в четверг 10 декабря и начнется в 22:00.
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