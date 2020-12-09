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Брага - Заря. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Европы
(1 голосов)

Где 10.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в португальской Браге

Брага - Заря. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Турнирные задачи в Лиге Европы уже не стоят ни перед "Зарей", ни перед "Брагой". Португальский клуб вышел в плей-офф и может сосредоточиться на своем чемпионате, где претендует на самые высокие места. А вот подопечные Скрипника должны реабилитироваться за поражение от "Браги" на своем поле во втором туре ЛЕ. Именно то поражение во многом и лишило шансов луганчан на плей-офф.

"Заря" набрала хороший ход, обыгрывает всех соперников подряд и в Лиге Европы, и в УПЛ. Конечно, "Брагу" можно назвать одной из сильнейших команд за последнее время, с которой придется сыграть. Тем и лучше, еще раз "бело-черные" проверят свои силы и возможности.

Лига Европы. Шестой тур

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Брага (Португалия) 22:00 Заря (Луганск, Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Португалия - Match Player, Sport TV LIVE, Sport TV1
  • Объединенное Королевство - BT Sport App, BTSport.com
  • Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
  • Германия - DAZN, Blue Sport
  • Испания - Movistar+
  • Польша - IPLA
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
  • Канада - DAZN
  • США - CBS All Access, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Заря (Луганск) Брага sweettv
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evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
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