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Брага - Заря. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 10.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в португальской Браге
Турнирные задачи в Лиге Европы уже не стоят ни перед "Зарей", ни перед "Брагой". Португальский клуб вышел в плей-офф и может сосредоточиться на своем чемпионате, где претендует на самые высокие места. А вот подопечные Скрипника должны реабилитироваться за поражение от "Браги" на своем поле во втором туре ЛЕ. Именно то поражение во многом и лишило шансов луганчан на плей-офф.
"Заря" набрала хороший ход, обыгрывает всех соперников подряд и в Лиге Европы, и в УПЛ. Конечно, "Брагу" можно назвать одной из сильнейших команд за последнее время, с которой придется сыграть. Тем и лучше, еще раз "бело-черные" проверят свои силы и возможности.
Лига Европы. Шестой тур
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Брага (Португалия) 22:00 Заря (Луганск, Украина)
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Португалия - Match Player, Sport TV LIVE, Sport TV1
- Объединенное Королевство - BT Sport App, BTSport.com
- Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Германия - DAZN, Blue Sport
- Испания - Movistar+
- Польша - IPLA
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
- Канада - DAZN
- США - CBS All Access, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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