Брага - Заря. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Турнирные задачи в Лиге Европы уже не стоят ни перед "Зарей", ни перед "Брагой". Португальский клуб вышел в плей-офф и может сосредоточиться на своем чемпионате, где претендует на самые высокие места. А вот подопечные Скрипника должны реабилитироваться за поражение от "Браги" на своем поле во втором туре ЛЕ. Именно то поражение во многом и лишило шансов луганчан на плей-офф.

"Заря" набрала хороший ход, обыгрывает всех соперников подряд и в Лиге Европы, и в УПЛ. Конечно, "Брагу" можно назвать одной из сильнейших команд за последнее время, с которой придется сыграть. Тем и лучше, еще раз "бело-черные" проверят свои силы и возможности.

Лига Европы. Шестой тур

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага)

Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Брага (Португалия) 22:00 Заря (Луганск, Украина)

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