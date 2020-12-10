Лига Европы. Австрийская деревня в плей-офф, Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд

В Клагенфурте соперникам предстояло в очном соперничестве определить соискателя второй путевки в плей-офф от группы К. "Вольфсбергер", еще не побеждавший дома, принимал "Фейеноорд", который ни разу не проиграл на выезде.

С первых минут команды принялись меряться умением делать вертикальные забросы, которые не имели ничего общего с креативной игрой. Гости пытались опустить мяч на землю и атаковать через центр, правда против такого сценария был "Вольфсбергер", который перенасытил центр поля.

Тем не менее, за счет индивидуального мастерства Тоорнстры "Фейеноорду" удалось создать первый момент, но хозяев выручил вратарь. Зато не выручил свою команду его коллега из противоположных ворот, когда подопечные Фельдхофера открыли счет. Тафернер получил изящный пас "черпачком" от партнера, продавил опекуна и переправил мяч на дальнюю штангу, где Йовельичу оставалось вбить его в сетку пустых ворот с метра.

После перерыва игра со стороны "Вольфсбергера" стала еще более закрытой. Пытаясь добиться исторического для себя достижения, подопечные Фельдхофера напрочь отказались от контригры и добровольно отдали мяч сопернику. Но "Фейеноорд" не знал как взломать две линии оброны соперника, состоящие в общей сложности из девяти полевых игроков. Кружева и "треугольники" от Адвокаата тушились задолго до штрафной площадки австрийской команды, которая оборонялась спокойно и методично.

Практически без моментов матч и докатился до логичной победы "Вольфсбергера" и фантастического достижения для команды, представляющей несколькотысячную деревню в Австрии - выхода в плей-офф Лиги Европы!

Вольфсбергер - Фейеноорд 1:0 (1:0)

Голы: Йовельич (31)

Вольфсбергер: Кофлер, Новак, Баумгартнер, Лочошвили, Щерцер, Тафернер (Рнич 68), Ляйтгеб, Шпранглер, Линдль, Йовельич (Перетц 56), Визингер (Штратцниг 83).

Фейеноорд: Марсман, Геертруида, Спайич (Тейшейра 72), Сенеси, Маласиа (Баннис 79), Димерс, Тоорнстра, Кокчу, Бергуис, Линссен (Синистерра 72), Йоргенсен.

Предупреждения: Йовельич (37), Шпранглер (53) - Спайич (34), Бергуис (90+4)