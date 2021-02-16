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Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер обслужат французские арбитры
Франсуа Летексье будет главным судьей
фото - Getty Images
УЕФА опубликовало имена судей, которые будут работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Маккаби" и донецким "Шахтером".
- Главный судья: Франсуа Летексье (Франция),
- Ассистенты: Сириль Мунье и Меди Рамуни (оба – Франция),
- Видеопомощник рефери: Клеман Тюрпен (Франция),
- Ассистент видеопомощника рефери: Жером Брисар (Франция),
- Четвертый арбитр: Карим Абед (Франция).
Напомним, что первый матч "Шахтера" против "Маккаби" Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля.
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