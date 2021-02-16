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Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер обслужат французские арбитры

Лига Европы
(1 голосов)

Франсуа Летексье будет главным судьей

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер обслужат французские арбитры

фото - Getty Images

Новина українською

УЕФА опубликовало имена судей, которые будут работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Маккаби" и донецким "Шахтером".

  • Главный судья: Франсуа Летексье (Франция),
  • Ассистенты: Сириль Мунье и Меди Рамуни (оба – Франция),
  • Видеопомощник рефери: Клеман Тюрпен (Франция),
  • Ассистент видеопомощника рефери: Жером Брисар (Франция),
  • Четвертый арбитр: Карим Абед (Франция).

Напомним, что первый матч "Шахтера" против "Маккаби" Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля.




                                                    

                                
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                                Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк)                            

                                                

                        

                            

                                
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