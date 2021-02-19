Шикарный Патрик, неубедительный Тайсон и благосклонность фемиды. Чем запомнился матч Шахтера против Маккаби

Донецкий "Шахтер" уверенно по счету начал свой еврокубковый путь в 2021-м году. В 1/16 финала жребий свел команду Каштру с "Маккаби", который сейчас тренирует Патрик ван Леувен, успевший немало лет отдать академии "горняков". Два забитых гола на выезде - шикарный задел для "Шахтера", который на 80 процентов гарантирует им проход в следующий раунд Лиги Европы. Однако несмотря на комфортный счет, игра донецкой команды не была идеальной, а старые проблемы и слабая форма некоторых лидеров за зиму никуда не исчезла.

Пропасть в индивидуальном мастерстве

Начать стоит с главного - игроки "Шахтера" сильнее игроков "Маккаби". При всем уважении к израильской команде, чтобы претендовать сегодня на победу или хотя бы ничью, хозяевам нужно было показать все свои лучшие качества, параллельно надеясь, что игра у соперника не будет клеиться. Этого так и не случилось.

Да, "Маккаби" был готов тактически. "Шахтер" играл достаточно предсказуемо, сразу забрав мяч под свой контроль и ведя игру первым номером. Команде ван Леувена этот стиль был удобен, и первые 15 минут матча они выглядели лучше, делая ставки на контратаки. Были подходы к штрафной, были выходы 1 на 1, которые реализовать не удалось. Прыть "Маккаби" быстро закончилась, после чего уже "Шахтер" был ведущим, а не ведомым. Две классные атаки в середине первого тайма, первую из которых Патрик создал, а вторую - завершил. Алан - MVP всего матча и вряд ли кто-то попробует поспорить с этим фактом. У бразильца сегодня получалось практически все - он больше всех встречался с мячом (107 касаний), часто пасовал (второй в матче, 88 передач), дважды пробивал и дважды вступал в отбор. А его гол стал украшением всего матча.

Похвалив Патрика, нужно отдать должное еще трем игрокам. Двое из них - Марлос и Матвиенко. Первый в первом тайме (да простят меня за тавтологию) вел свою команду играя из глубины и создал первый гол, найдя дальним забросом Матвиенко. Ещё вначале текущего сезона Каштру рискнул поставить Марлос на позицию центрального полузащитника и это то решение, за которое португальцу стоит отдать должное - бразильский украинец прекрасно освоился в новой роли. Что касается Николая, то на левом крыле атаки он уступает Исмаили в атакующих действиях, но хорошо справляется в обороне. На его счету четыре успешных отбора и одна выиграная дуэль в воздухе. Да и про голевую передачу на Патрика забывать не стоит.

Да здравствует новый первый номер?

Анатолия Трубина мы решили вынести отдельным пунктом. Игроки "Маккаби" не очень часто тревожили молодого голкипера, нанеся в створ лишь три удара, но с каждым из них Анатолий справился. И что самое главное - справился спокойно. Сегодня Трубин уверенно действовал на ленточке, а также, в отличие от коллеги по амплуа, который играет за "Динамо", не ошибался на выходах.

Но не без минусов. Чтобы стать качественным вратарем по современным меркам, Трубину нужно подтягивать свою игру ногами. В матче с "Маккаби" точность его передача была равна 72 процентам, а многие дальние пасы не доходили до цели. Но уже сейчас виден уровень Анатолия и многим становится ясно, почему именно он стал основным в "Шахтере". Похоже, что эпоха Андрея Пятова уже подошла к концу. Или пока не будем забегать наперед?

Где удары, где?

На пресс-конференции перед игрой с "Маккаби" Луиш Каштру говорил, что у его команды есть определенные проблемы с созданием моментов, а также с их завершением. Однако это заметно и без слов наставника. Просто взгляните на статистику ударов в последней игре - 11:10. Даже такой "Маккаби" чаще наносил удары по воротам соперника, и это при том, что "горняки" владели мячом порядка 70 процентов игрового времени. Иногда складывается впечатление, что португальский наставник запрещает наносить свои игрокам дальние удары, даже если те находятся в выгодных позициях, а мяч - под рабочей ногой.

"Шахтеру" всегда тяжело вскрывать оборону команд, которые глубоко садятся к своим воротам. Чаще всего футболисты просто перекатывают мяч с левого фланга на правый, а после - с правого на левый, после чего следует либо потеря, либо неудачный навес в штрафную. Остается загадкой, почему игроки редко делают ставки на удары со средних/дальних дистанций. Исключение - разгромная победа над "Динамо", когда дважды наказали соперника именно выстрелами из-за штрафной. Или в той игре был потрачен весь годовой запас?

Два спорных судейских решения в пользу "горняков"

Все могло сложиться иначе. И речь сейчас не о тех моментах, которые у были у "Маккаби" на первых минутах и в конце второго тайма. Речь об арбитре и двух его достаточно неоднозначных решениях. Ближе к концу первой половины в штрафной "горняков" свалился форвард хозяев Пешич. На повторе видно, что руки ему на спину положил Сергей Кривцов, после чего тот сразу рухнул на газон. Ситуация достаточно спорная, но арбитр сразу показал, что никакого пенальти не было, и даже просмотр видеоповтора не смог его убедить.

В середине уже тайма второго опасно под углом выстреливал вингер "Маккаби" Хаузе. На повторе было заметно, что после удара ему в ногу въехал Витао. Эпизод даже не стали пересматривать, но вполне возможно, что если бразилец действительно сыграл в ногу, "Маккаби" и тут мог претендовать на пенальти. Итого - два спорных эпизода, в которых фемида была благосклонна к "горнякам", ведь назначь судья хотя бы один из возможных 11-метровых, игра могла бы достаточно интересно закрутиться.

Тайсон не впечатлил, уже в который раз

На закуску. Долгие годы Тайсон был настоящим лидеров "горняков", который в трудные минуты мог повести команду за собой и благодаря индивидуальным действиям принести результаты. Но в последние сезоны он все реже феерит, а от него все больше исходит недовольство и желание вернуться в Бразилию. Ходили слухи, что это может случиться уже зимой, но сейчас они уже утихли и вполне вероятно, что прощание с эпохой состоится летом, когда у вингера закончится контракт.

Игру с "Маккаби" Тайсон не запишет себе в актив. Достаточно часто он передерживал мяч и принимал неправильные решения, не замечал Матвиенко, который несколько раз подключался в атаку, совершил лишь один успешный дриблинг при трех попытках и всего раз пробил по воротам. Во втором тайме еще и отметился грубыми действиями, которые повлекли за собой желтую карточку, а после был заменен. Уходя с поля бразилец был недоволен, вот только не до конца понятно чем - ранней, как ему показалось, заменой или своими действиями? Может все-таки попробовать давать больше времени на родной позиции Манору Соломону, который сегодня появился на правом фланге и было видно, что там он не в своей тарелке. Может пора уже готовиться к будущему, а не жить прошлым?

Эпилог. "Шахер" в четверг отпраздновал достаточно комфортную победу и может продолжать подготовку к будущем матчам чемпионата и еврокубков. Но возникает вопрос - а был бы результат таким уверенным, попадись команде соперник уровнем повыше, который имел более качественных футболистов, способных лучше реализовать моменты? Игра "горняков" не была идеальной, и даже не самый сильный "Маккаби" несколько раз заставил поволноваться болельщиков клуба. А что будет на более поздних стадиях, куда "Шахтер" так стремится и где будут соперники гораздо выше уровне? Готовы ли команда и тренер к заявленной цели - финалу Лиги Европы?

Фото - ФК "Шахтер"