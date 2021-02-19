Экс-форвард Шахтера: Уверенная победа горняков, но во втором тайме Маккаби прибавил

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о победе "горняков" над "Маккаби Тель-Авив" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

"Довольно уверенная победа, в конце матча активизировался соперник, надеюсь, что это еще недостаток функциональной подготовленности, а не расслабленности футболистов Шахтера. Не могу сказать, что игра была идеальной в исполнении футболистов Шахтера, но в начале пути и после сборов – это хорошая игра.

Единственное, что еще хотелось бы отметить – второй мяч надо забивать раньше", - сказал Белик.