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Экс-форвард Шахтера: Уверенная победа горняков, но во втором тайме Маккаби прибавил

Лига Европы
(2 голосов)

Второй мяч надо было забивать раньше

Экс-форвард Шахтера: Уверенная победа горняков, но во втором тайме Маккаби прибавил

фото - sport.ua

Новина українською

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о победе "горняков" над "Маккаби Тель-Авив" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

"Довольно уверенная победа, в конце матча активизировался соперник, надеюсь, что это еще недостаток функциональной подготовленности, а не расслабленности футболистов Шахтера. Не могу сказать, что игра была идеальной в исполнении футболистов Шахтера, но в начале пути и после сборов – это хорошая игра.

Единственное, что еще хотелось бы отметить – второй мяч надо забивать раньше", - сказал Белик.

Напомним, что ответный матч пройдет 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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