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Экс-форвард Шахтера: Уверенная победа горняков, но во втором тайме Маккаби прибавил
Второй мяч надо было забивать раньше
фото - sport.ua
Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о победе "горняков" над "Маккаби Тель-Авив" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).
"Довольно уверенная победа, в конце матча активизировался соперник, надеюсь, что это еще недостаток функциональной подготовленности, а не расслабленности футболистов Шахтера. Не могу сказать, что игра была идеальной в исполнении футболистов Шахтера, но в начале пути и после сборов – это хорошая игра.
Единственное, что еще хотелось бы отметить – второй мяч надо забивать раньше", - сказал Белик.
Напомним, что ответный матч пройдет 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский".
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