Матвиенко: Счет первой встречи с Маккаби ни в коем случае не расслабляет

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы с "Маккаби".

"Счет первой встречи (2:0 в пользу "Шахтера") ни в коем случае не расслабляет. Это не тот счет, который гарантирует проход дальше. Мы постараемся сыграть надежно и уверенно победить.

Пока у нас все хорошо, нет никакой усталости. Вся Европа играет через каждые три дня. Мы должны быть готовы к этому.

По сравнению с тем, какая погода была две недели назад, то сейчас даже очень теплая погода", - сказал Матвиенко.