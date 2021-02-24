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Матвиенко: Счет первой встречи с Маккаби ни в коем случае не расслабляет

Лига Европы
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Горняки готовятся со всей ответственностью

Матвиенко: Счет первой встречи с Маккаби ни в коем случае не расслабляет

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы с "Маккаби".

"Счет первой встречи (2:0 в пользу "Шахтера") ни в коем случае не расслабляет. Это не тот счет, который гарантирует проход дальше. Мы постараемся сыграть надежно и уверенно победить.

Пока у нас все хорошо, нет никакой усталости. Вся Европа играет через каждые три дня. Мы должны быть готовы к этому.

По сравнению с тем, какая погода была две недели назад, то сейчас даже очень теплая погода", - сказал Матвиенко.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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