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Лига Европы. Мольде отправил в нокаут Хоффенхайм
Норвежская команда неожиданно вышла в следующий раунд
Reuters
“Мы может выиграть Лигу Европы!”, – так перед игрой с “Мольде” говорил защитник “Хоффенхайма” Крис Ричардс, арендованный зимой у “Баварии”. Американский футболист, наверное, хотел передать своим временным одноклубникам знаменитую баварскую ментальность “Mia san Mia”. Не получилось. “Хоффенхайма” вылетел в первом же раунде плей-офф от норвежского “Мольде”.
Результат 0:2 мало отвечает ходу игры. “Мольде” за весь матч нанес всего три удара, два из них в створ, которые стали голевыми. “Хоффенхайм” интенсивно атаковал с первых минут, и немного позабыл о базовых принципах прессинга и отбора мяча. Кнудзон беспрепятственно протащил мяч, дал пас на Эйкрема, который перевел мяч на свободного Андерсена. Форвард “Мольде” не встретил сопротивления, и ударил издали – 1:0.
“Хоффенхайм” атаковал и атаковал, атаковал и атаковал. 70% владения, 26 ударов – но толку не было. Минуты с 60-й хозяева стали терять веру в то, что им удастся отыграться, пошли фолы и нервы. Атакующие замены Хенесса также не помогли.
Один гол нужно было забить “Хоффенхайму”, чтобы выйти в 1/8 , но на последних секундах команда Бундеслиги пропустила еще раз. Дубль оформил Андерсен.
0:2. Бесславный вылет “Хоффенхайма”.
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”
“Хоффенхайм” – “Мольде” 0:2 (первый матч 3:3)
Голы: Андерсен 20, Андерсен 90+4
“Хоффенхайм”: Бауманн – Фогт, Гриллич, Ричардс – Кадержабек (Адамян 70), Руди, Самассеку (Рюттер 83), Йон (Сессеньон 70) – Баумгартнер (Крамарич 56), Даббур
“Мольде”: Линде – Педерсен, Синьян, Риса, Хеуген – Кнудзон (Хестад 79), Эурснес, Эллингсен – Эйкрем, Сигурдарсон (Болли 63), Андерсен
Предупреждения: Руди 83 – Линде 73, Эллингсен 83, Андерсен 90+5
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