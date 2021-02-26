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Несчастье тренера Лестера. Роджерс выбывал из всех своих еврокубковых плей-офф

Лига Европы
(1 голосов)

Уже 5-й раз с разными командами

Несчастье тренера Лестера. Роджерс выбывал из всех своих еврокубковых плей-офф

Opta

Новина українською

Вылет английского "Лестера" из Лиги Европы от чешской "Славии" (0:0, 0:2) стал уже 5 для наставника команды Брендана Роджерса в еврокубковых противостояниях серии плей-офф.

Выбывал он с "Ливерпулем" в 2012-13 и 2014-15, с "Селтиком" - в 2017-18 и 2018-19, а теперь и с "Лестером", перечисляет Opta.

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В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити
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Комментарии (3)
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Rezerf (Чернігів)
26.02.2021 в 01:28
І потому, вони грали основним складом? А Зорю - дублюючим, як пацанів возили. . Ні, хотіли далі пройти. Просто Индржих Трпишовски, котрий рік, зі Славією якись дива творить
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0
0
Cerega15 (Kherson)
26.02.2021 в 00:20
По моему они просто слили в пользу АПЛ.
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:20
Зато Лестер сможет на АПЛ сконцентрироваться. А там совсем другие деньги вращаются.
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+1
0


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