Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несчастье тренера Лестера. Роджерс выбывал из всех своих еврокубковых плей-офф
Уже 5-й раз с разными командами
Opta
Вылет английского "Лестера" из Лиги Европы от чешской "Славии" (0:0, 0:2) стал уже 5 для наставника команды Брендана Роджерса в еврокубковых противостояниях серии плей-офф.
Выбывал он с "Ливерпулем" в 2012-13 и 2014-15, с "Селтиком" - в 2017-18 и 2018-19, а теперь и с "Лестером", перечисляет Opta.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего
- Брюгге – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Шахтер - Маккаби: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Rezerf (Чернігів)
26.02.2021 в 01:28
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
26.02.2021 в 00:20
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:20
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...