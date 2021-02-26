Несчастье тренера Лестера. Роджерс выбывал из всех своих еврокубковых плей-офф

Вылет английского "Лестера" из Лиги Европы от чешской "Славии" (0:0, 0:2) стал уже 5 для наставника команды Брендана Роджерса в еврокубковых противостояниях серии плей-офф.

Выбывал он с "Ливерпулем" в 2012-13 и 2014-15, с "Селтиком" - в 2017-18 и 2018-19, а теперь и с "Лестером", перечисляет Opta.