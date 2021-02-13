Роджерс: Год назад, если бы мы уступали в счете, мы бы ничего не сделали

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче 24-го тура АПЛ.

"Очень горжусь командой. Год назад, если бы мы уступали в счете, мы бы ничего не сделали. В первом тайме у нас были хорошие шансы, но нужно было действовать агрессивнее. Второй тайм для нас был значительно лучше, мы атаковали агрессивнее. Мы действительно адаптировались к плану, когда уступаем в счете.

Мы атаковали в два форварда с ромбом за ними. Так что, когда у соперника сломалась игра, мы воспользовались этим. Нам пришлось сражаться, бегать, работать – и нам хватило класса, чтобы забить свои голы.

О чем бы мы ни попросили ребят, когда отсутствуют важные игроки, они все делают. Впереди еще долгий путь, 14 матчей. Мы не собираемся увлекаться.

Очень хорошая победа, игроки заслужили ее. Мы не пошли ко дну, пропустив гол, а сохраняли спокойствие. Футболисты блестяще проявили себя, настоящая командная работа. Вы можете наблюдать за тем, как изменился образ мышления команды. Мы очень классно отреагировали на пропущенный гол", – рассказал наставник "лис".