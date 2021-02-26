Маркевич: В ЛЕ хватает команд, с которыми Динамо и Шахтер могут играть на равных

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями ответных матчей "Динамо" и Шахтера" 1/16 финала Лиги Европы. Два украинских клуба прошли в 1/8 еврокубка.

"В таких матчах зрелищность не главное, на первом плане результат. Все же, к футболистам "Шахтера" имеются претензии за то шапкозакидательское настроение, с которым они вышли на поле, уверенные, что путевка в следующий раунд у них уже в кармане. Хотя используй израильтяне свои моменты в конце первого тайма, то интрига могла бы возвратиться. Также убежден, что подопечные Луиша Каштру отлично помнили, что уже в воскресенье их ждет тяжелое противостояние в чемпионате УПЛ с "Зарей" и поэтому решили особо не напрягаться и главное, избежать травм. К счастью, уровень соперника позволил добиться желаемого, как говорят, малой кровью.

Что касается матча "Брюгге" — "Динамо", то, прежде всего, необходимо отдать должное киевлянам за надежность в обороне. А когда нет проблем в тылу, то при таком развитии событий обязательно возникнет хотя бы один голевой момент у чужих ворот. Киевляне таки дождались своего часа, однако заставили изрядно понервничать своих болельщиков. Мирча Луческу угадал, доверив место в старте Родригесу вместо Де Пены, неубедительно сыгравшему в первом матче с "Брюгге". Именно легионер из Люксембурга был одним из лучших на поле, приняв активное участие в результативной атаке. Поздравляя "Динамо" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы, все же, они очень нуждаются в усилении, прежде всего, в нападении.

Как я расцениваю шансы "Шахтера" и "Динамо" в следующем раунде? На мой взгляд, еще хватает команд, с которыми можно не только играть на равных, но и побеждать. Имею в виду, "Янг Бойз", "Славию", "Молде", загребское "Динамо". Главное избежать рандеву с английскими клубами, в первую очередь, с "Манчестер Юнайтед", - отметил Маркевич.