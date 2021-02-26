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Матвиенко: Слава богу, что Маккаби не забили два своих момента в первом тайме
Защитник донецкого клуба - о победе над "Маккаби ТА"
Олександр Приходько
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал победу над "Маккаби Тель-Авив" (1:0).
"Супер, мне очень понравилось. Я даже на радостях прошел весь круг и поблагодарил болельщиков за поддержку. Хоть и кажется, что зрителей мало, потому что они рассажены по всему стадиону, но все равно очень приятно.
А что касается самого футбола - мне не понравилось, было очень много ошибок и потерь. Слава Богу, что они не забили два своих момента в первом тайме.
Мы выбрали такую позицию выжидательную так, как сопернику надо было отыгрываться. Это и сыграло ключевую роль. Но несмотря на их моменты мы чувствовали себя уверенно", - сказал Матвиенко.
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