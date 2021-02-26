Трубин: После того, как Маккаби начал давить, Шахтер совершал глупые ошибки

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

"Очень тяжелый матч, особенно первый тайм. У нас получалась игра на первых минутах, потом "Маккаби" начали давить и мы стали совершать глупые ошибки. Самое главное, что мы добыли победу и прошли дальше", - сказал Трубин.