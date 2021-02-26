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Трубин: После того, как Маккаби начал давить, Шахтер совершал глупые ошибки

Лига Европы
(1 голосов)

Игрок - о победе донецкого клуба

Трубин: После того, как Маккаби начал давить, Шахтер совершал глупые ошибки

Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

"Очень тяжелый матч, особенно первый тайм. У нас получалась игра на первых минутах, потом "Маккаби" начали давить и мы стали совершать глупые ошибки. Самое главное, что мы добыли победу и прошли дальше", - сказал Трубин.

Отметим, что по итогам жеребьевки донецкий "Шахтер" встретится с командой Фонсеки "Ромой".

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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